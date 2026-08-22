به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «نیویورکتایمز» با اشاره به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره تلاش دولت ترامپ برای اجرای کارزار اقتصادی علیه ایران نوشت بازگشت به جنگ گسترده در شرایط کنونی بعید به نظر میرسد.
به نوشته این روزنامه، ترامپ در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با ایران درگیر است و از سوی دیگر گزینههای محدودی در برابر رقیبی دارد که جسورتر عمل میکند. نزدیک شدن انتخابات میاندورهای و افزایش قیمت سوخت نیز فشارهای سیاسی بر دولت آمریکا را افزایش داده است.
این گزارش به نقل از دنیس راس، دیپلمات پیشین آمریکایی-صهیونیستی، افزود تهران بر این باور است که ترامپ در شرایط فعلی تمایلی به تشدید نظامی ندارد. بر اساس این گزارش، نظرسنجیها نیز نشان میدهند جنگ با ایران حتی در میان جمهوریخواهان از حمایت گسترده برخوردار نیست و همین مسئله میتواند به نقطه ضعف سیاسی دولت آمریکا تبدیل شود.
«نیویورکتایمز» همچنین مدعی شد ایران طی ماههای گذشته توانسته در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت کند و با اقداماتی از جمله هدف قرار دادن نفتکشها در تنگه هرمز، هزینههایی را به واشنگتن تحمیل کند.
در ادامه این گزارش، چین بهعنوان مهمترین عامل در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران معرفی شده است؛ زیرا پکن بخش قابل توجهی از نفت ایران را خریداری میکند. با این حال، دولت ترامپ به دلیل تلاش برای بهبود روابط با چین و نزدیک شدن به دیدار احتمالی با شی جینپینگ، نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر پکن محتاط است.
ادوارد فیشمن، مدیر مرکز ژئواکونومیک شورای روابط خارجی آمریکا، نیز گفت پس از سالها تحریم، مهمترین اقدام باقیمانده هدف قرار دادن شرکای تجاری ایران، بهویژه چین، است؛ اقدامی که به باور او ترامپ در شرایط کنونی بعید است انجام دهد.
در پایان، «نیویورکتایمز» با اشاره به محدود شدن گزینههای دولت آمریکا در برابر ایران، از فقدان یک راهبرد بلندمدت در سیاست واشنگتن انتقاد کرد.
دنیس راس نیز با ارزیابی سیاست دولت ترامپ گفت واشنگتن در قبال ایران بیشتر به جای طراحی یک بازی شطرنج، به سبک بازی «چکرز» عمل میکند؛ توصیفی که بر تصمیمهای مقطعی و نبود یک نقشه راه روشن برای مواجهه با ایران دلالت دارد.
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