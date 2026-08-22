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بین انتخابات و محدودیت گزینه‌ها؛ آیا ترامپ برگ برنده نظامی علیه ایران را از دست داده است؟

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵
کد مطلب: 1855656
بین انتخابات و محدودیت گزینه‌ها؛ آیا ترامپ برگ برنده نظامی علیه ایران را از دست داده است؟

روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی با بررسی گزینه‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران نوشت فشارهای سیاسی و اقتصادی، نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و کاهش محبوبیت جنگ، دست دولت آمریکا را برای بازگشت به یک درگیری نظامی گسترده محدود کرده است. این روزنامه همچنین تأکید کرد مقاومت ایران در برابر حملات و توانایی آن برای تحمیل هزینه به آمریکا، واشنگتن را بیش از گذشته به استفاده از ابزارهای اقتصادی سوق داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نیویورک‌تایمز» با اشاره به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تلاش دولت ترامپ برای اجرای کارزار اقتصادی علیه ایران نوشت بازگشت به جنگ گسترده در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.

به نوشته این روزنامه، ترامپ در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با ایران درگیر است و از سوی دیگر گزینه‌های محدودی در برابر رقیبی دارد که جسورتر عمل می‌کند. نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش قیمت سوخت نیز فشارهای سیاسی بر دولت آمریکا را افزایش داده است.

این گزارش به نقل از دنیس راس، دیپلمات پیشین آمریکایی-صهیونیستی، افزود تهران بر این باور است که ترامپ در شرایط فعلی تمایلی به تشدید نظامی ندارد. بر اساس این گزارش، نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند جنگ با ایران حتی در میان جمهوری‌خواهان از حمایت گسترده برخوردار نیست و همین مسئله می‌تواند به نقطه ضعف سیاسی دولت آمریکا تبدیل شود.

«نیویورک‌تایمز» همچنین مدعی شد ایران طی ماه‌های گذشته توانسته در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت کند و با اقداماتی از جمله هدف قرار دادن نفتکش‌ها در تنگه هرمز، هزینه‌هایی را به واشنگتن تحمیل کند.

در ادامه این گزارش، چین به‌عنوان مهم‌ترین عامل در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران معرفی شده است؛ زیرا پکن بخش قابل توجهی از نفت ایران را خریداری می‌کند. با این حال، دولت ترامپ به دلیل تلاش برای بهبود روابط با چین و نزدیک شدن به دیدار احتمالی با شی جین‌پینگ، نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر پکن محتاط است.

ادوارد فیشمن، مدیر مرکز ژئواکونومیک شورای روابط خارجی آمریکا، نیز گفت پس از سال‌ها تحریم، مهم‌ترین اقدام باقی‌مانده هدف قرار دادن شرکای تجاری ایران، به‌ویژه چین، است؛ اقدامی که به باور او ترامپ در شرایط کنونی بعید است انجام دهد.

در پایان، «نیویورک‌تایمز» با اشاره به محدود شدن گزینه‌های دولت آمریکا در برابر ایران، از فقدان یک راهبرد بلندمدت در سیاست واشنگتن انتقاد کرد.

دنیس راس نیز با ارزیابی سیاست دولت ترامپ گفت واشنگتن در قبال ایران بیشتر به جای طراحی یک بازی شطرنج، به سبک بازی «چکرز» عمل می‌کند؛ توصیفی که بر تصمیم‌های مقطعی و نبود یک نقشه راه روشن برای مواجهه با ایران دلالت دارد.

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نظرات

  • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
    رییس جمهور آمریکا ، ارباب ذهن ها . نه دمکرات ها و نه هیچ کس دیگر حریف ذهن ایشان نخواهند بود .
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  • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
    ذهن رییس جمهور آمریکا در مورد اهداف خود هر لحظه تغییر می کند .
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  • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
    همچنان که ذهن مسی را در فوتبال🏈 نمی توان خواند . ذهن رییس جمهور آمریکا را هم در عرصه سیاست نمی توان درست درک کرد .
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