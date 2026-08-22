متری: اسرائیل برای مذاکرات با لبنان حاضر به نشان دادن حسن نیت نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد که رژیم صهیونیستی با ورود ارتش لبنان به مناطق مورد توافق در جنوب مخالفت دارد؛ این در حالی است که شماری از کشورها آمادگی خود را برای کمک به ارتش لبنان در این مناطق اعلام کرده‌اند.

وی افزود اسرائیل با بسیاری از کشورهایی که قصد حمایت از ارتش لبنان در جنوب را دارند، مخالفت می‌کند.

معاون نخست‌وزیر لبنان همچنین از موضع سخت رژیم صهیونیستی در قبال نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان «یونیفل» انتقاد کرد و گفت این رویکرد در کنار مخالفت با حضور و تقویت ارتش لبنان در جنوب، نشان‌دهنده تداوم موانع موجود بر سر مسیر اجرای ترتیبات امنیتی در منطقه است.

متری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد دولت لبنان بر تثبیت مفهوم حاکمیت و اقتدار دولت مصمم است و از این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد کرد، اما در عین حال نمی‌خواهد اجرای تصمیمات با استفاده از زور، وحدت ملی لبنان را در معرض خطر قرار دهد.

وی بر ضرورت مدیریت این مسئله از مسیرهای سیاسی و حفظ انسجام داخلی تأکید کرد.

وی در پایان گفت هرگونه توافق و راه‌حل فراگیر در منطقه که به توقف جنگ‌ها منجر شود، به سود لبنان خواهد بود.

متری همچنین بر حقوق ساکنان جنوب لبنان در برابر دولت تأکید کرد و خواستار توجه به نیازها و حقوق مردم این منطقه در روندهای سیاسی و امنیتی شد.

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