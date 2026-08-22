حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در ریف دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نفر روز شنبه در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در شهرک بیتجن در حومه غربی دمشق، در جنوبغرب سوریه، زخمی شد.
تلویزیون رسمی الاخباریه سوریه اعلام کرد که در پی هدف قرار گرفتن یک خودرو توسط پهپاد اسرائیلی در این شهرک، یک نفر زخمی شده است؛ با این حال، درباره هویت فرد مجروح یا وضعیت جسمانی او جزئیاتی ارائه نکرد.
این حمله در شرایطی رخ داده که نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل همچنان ادامه دارد.
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، ۲۶ ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که کشورش با مشارکت چند کشور برای دستیابی به چنین توافقی تلاش میکند و افزوده بود که در صورت موفقیت، این توافق میتواند زمینهساز صلحی فراگیر بدون چشمپوشی سوریه از حق خود در بلندیهای جولان اشغالی باشد.
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