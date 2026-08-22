امام جمعه بغداد: بحران عراق نتیجه سوءمدیریت و وابستگی تصمیم سیاسی به منافع محدود است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، با انتقاد از عملکرد جریانهای سیاسی عراق، ریشه بخش مهمی از بحرانهای کنونی این کشور را در ناکارآمدی مدیریتی، غلبه منافع حزبی و شخصی بر منافع ملی و وابستگی تصمیمهای سیاسی به اراده قدرتهای خارجی دانست و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داد. وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت اتخاذ موضعی ملی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و بیطرفی عراق در یک نبرد سرنوشتساز منطقهای را قابل قبول ندانست.
وی همچنین درباره خطرات منطقهای علیه کشورهای منطقه، بهویژه طرح و پروژه رژیم صهیونیستی، هشدار داد و خواستار اتخاذ موضعی ملی و مبتنی بر حق شد و تأکید کرد که در یک نبرد سرنوشتساز، نمیتوان با عنوان «بیطرفی» از مسئولیت شانه خالی کرد.
آیتالله الموسوی در خطبه سیاسی خود اظهار داشت: پرداختن امام جمعه به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی امت، بخشی از مسئولیتهای اساسی وی است و باید از طریق بیان مواضع و ارائه دیدگاهها در مسیر اصلاح اشتباهات گام بردارد.
وی افزود: گفتمان دینی نباید صرفاً به بیان نقاط منفی محدود شود، بلکه هرگاه نقاط مثبت و اقدامات مطلوبی وجود داشته باشد، باید از آنها نیز تقدیر شود؛ اما شرایط کنونی عراق شاهد تشدید مظاهر ناکارآمدی سیاسی است و این وضعیت نیازمند بررسی و توجه جدی است.
امام جمعه بغداد با اشاره به عملکرد مسئولان کشور گفت: بخش قابل توجهی از رهبران و مسئولانی که عراق را اداره میکنند، با وجود تفاوت در وابستگیهای قومی، دینی و مذهبی، در قبال ناکامیهای موجود در مدیریت سیاسی و اقتصادی و ارائه خدمات به مردم مسئول هستند.
وی تأکید کرد: البته این ارزیابی شامل همه مسئولان نمیشود، اما اکثریت آنان پس از آنکه مردم از طریق انتخابات به آنها اعتماد کردند، نتوانستهاند مسئولیتهای خود را به شکل مطلوب انجام دهند.
آیتالله الموسوی ادامه داد: روند تشکیل دولتها به عرصهای برای رقابت بر سر منافع و امتیازات محدود تبدیل شده است؛ این در حالی است که جریانهای سیاسی، چالشهای بزرگ پیش روی عراق و منطقه را نادیده گرفتهاند.
وی با بیان اینکه جهان در شرایط جنگی گسترده و باز قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی، برخی مسئولان عراقی همچنان سرگرم محاسبات و منافع شخصی خود هستند و منافع مردم را نادیده میگیرند.
امام جمعه بغداد جریانهای سیاسی را مسئول انتخاب نخستوزیر دانست و گفت: این تصمیم با اراده کامل خود آنان اتخاذ شد و از سوی کسی بر آنها تحمیل نشده است؛ بنابراین ضعف عملکرد دستگاه اجرایی کنونی، بازتاب انتخاب نادرست است.
وی همچنین از ادامه اداره شماری از وزارتخانهها به صورت سرپرستی و نبود تکمیل کابینه انتقاد کرد و این وضعیت را یک نقص نهادی دانست که بر روند اداره کشور تأثیر منفی گذاشته است.
انتقاد از وابستگی سیاسی به آمریکا
آیتالله الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آنچه در زمینه «وابستگی به آغوش آمریکا» رخ داده است، تنها مسئولیت نخستوزیر نیست، بلکه جریانهای سیاسی داخل ساختار قدرت نیز در این مسئله نقش دارند و بر اساس اراده آمریکا عمل میکنند.
وی درباره برخی اظهارات درخصوص استفاده از خشونت و بازداشت نیروهای ملی و مقاومت هشدار داد و چنین رویکردی را خطرناک و مغایر با حاکمیت ملی عراق دانست.
انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی عراق گفت: وعدههایی که درباره بهبود وضعیت معیشتی شهروندان داده شد، محقق نشده و در مقابل، شاخصهای فقر و بیکاری افزایش یافته است.
وی افزود: دارندگان مدارک تحصیلات عالی نیز با مشکلات جدی برای دستیابی به فرصتهای شغلی مواجه هستند و این مسئله نشاندهنده ناکامی سیاستهای اقتصادی در فعالسازی بازار کار و ایجاد فرصتهای واقعی برای جوانان است.
رد بیطرفی عراق در تحولات منطقه
آیتالله الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود شعار «بیطرفی» میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را رد کرد و گفت: درگیری کنونی صرفاً یک اختلاف سیاسی میان کشورها نیست، بلکه به آینده منطقه و جلوگیری از گسترش پروژه رژیم صهیونیستی مربوط میشود.
وی با اشاره به تحولات سوریه و همچنین اظهارات اخیر آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، تأکید کرد: عراق باید موضعی اتخاذ کند که حاکمیت و منافع ملی این کشور را حفظ کند.
امام جمعه بغداد همچنین به حادثه هدف قرار گرفتن برخی مواضع در اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه از روند تحقیقات به دست آمده، احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی در این حمله وجود دارد؛ از این رو باید واقعیتها برای افکار عمومی روشن شود و از طرح اتهاماتی که در خدمت اهداف و دستورکارهای سیاسی قرار میگیرد، پرهیز شود.
هشدار به جریانهای سیاسی عراق
آیتالله الموسوی در پایان خطاب به رهبران و جریانهای سیاسی عراق گفت: آنها باید پیش از آنکه دیر شود، سیاستهای خود را مورد بازنگری قرار دهند.
وی تأکید کرد: مردم نسبت به آنچه در کشور میگذرد بیخبر نیستند و ادامه روند کنونی، عراق را با بحرانهای بیشتری مواجه خواهد کرد.
امام جمعه بغداد در پایان با اشاره به روایتی تاریخی درباره امام جعفر صادق (ع) و آنچه از آن با عنوان «تیرهای سحرامیز» یاد شده است، این ماجرا را هشداری نمادین دانست و گفت: ظلم و سوءمدیریت پایدار نخواهد ماند و دعای صالحان میتواند معادلات را تغییر دهد.
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