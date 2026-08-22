حامیان جنگ در آمریکا خواستار ازسرگیری حملات علیه ایران به بهانه «پیشگیری از تشدید تنش» شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارک تیسن، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی و از حامیان رویکرد نظامی علیه ایران، در مقاله خود مدعی شد ایران ممکن است با هدف اثرگذاری بر انتخابات میاندورهای آمریکا، اقدام به تشدید تنش کند؛ از جمله با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت، حمله به نیروهای آمریکایی برای وادار کردن دولت ترامپ به واکنش یا حتی انجام حملاتی در خاک آمریکا و علیه متحدان واشنگتن.
این نویسنده آمریکایی همچنین مدعی شد ایران خود را در «نبرد ارادهها» پیروز میداند و ممکن است تصور کند واشنگتن پس از انتخابات میاندورهای به سمت اقدام نظامی حرکت خواهد کرد.
به ادعای تیسن، چنین برداشتی میتواند تهران را به ازسرگیری درگیری در زمانی سوق دهد که بیشترین هزینه سیاسی را برای ترامپ و حزب جمهوریخواه به همراه داشته باشد.
تیسن بر همین اساس خواستار آن شد که دولت ترامپ برای جلوگیری از چنین سناریویی، بهسرعت «ضربهای قاطع» علیه رهبری ایران و زیرساختهای اقتصادی، نفتی و هستهای این کشور وارد کند.
وی مدعی شد واشنگتن باید پیش از آنکه ایران در ماه اکتبر دست به اقدام بزند، ابتکار عمل را در دست بگیرد و زمانبندی عملیات را بر اساس منافع آمریکا تعیین کند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که تیسن از چهرههای شناختهشده حامی گزینه نظامی علیه ایران است و استدلال وی عملاً بر مبنای احتمال وقوع یک اقدام فرضی در آینده بنا شده است.
او در عین حال تأکید کرد اگر ایران در ماه اکتبر اقدامی انجام دهد، آمریکا چارهای جز بازگشت به عملیات نظامی گسترده نخواهد داشت؛ رویکردی که نشان میدهد جریانهای حامی جنگ در آمریکا تلاش دارند با برجسته کردن تهدیدات احتمالی، زمینه سیاسی برای ازسرگیری درگیری نظامی را فراهم کنند.
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