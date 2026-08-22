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حجت‌الاسلام والمسلمین مروجی طبسی تبیین کرد؛

واقعه هجوم به خانه حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع) در منابع تاریخی اهل‌سنت

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۵
کد مطلب: 1855662
واقعه هجوم به خانه حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع) در منابع تاریخی اهل‌سنت

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مروجی طبسی از اساتید حوزه علمیه قم و مولف و پژوهشگر تاریخ اسلام، با بررسی گزارش‌های تاریخی و روایی اهل‌سنت، به تبیین واقعه هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و تأکید کرد: اصل هجوم به خانه دختر پیامبر اسلام(ص) از مسلمات تاریخی است که در منابع اهل‌سنت نیز گزارش شده و بررسی این منابع، ابعاد مختلف این واقعه و شهادت حضرت محسن(ع) را روشن می‌کند.

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