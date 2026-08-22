پوشیدن برقع در پرتغال ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهوری پرتغال قانونی را اجرایی کرده است که پوشاندن کامل صورت در اماکن عمومی را ممنوع میکند؛ قانونی که بهطور گسترده اقدامی با هدف محدود کردن استفاده زنان مسلمان از پوششهایی مانند برقع و نقاب تلقی میشود.
آنتونیو خوزه سگورو، رئیسجمهوری پرتغال در بیانیهای گفت: صورت باید عنصری محوری در هویت و ارتباط انسانی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نسخه نهایی این قانون که رسانههای پرتغالی از آن با عنوان «قانون برقع» یاد میکنند، در ماه ژوئیه با رای ائتلاف حاکم راستگرا و احزاب راست افراطی در پارلمان تصویب شد.
بر اساس این قانون، استفاده از پوششی که برای پنهان کردن صورت یا جلوگیری از شناسایی فرد طراحی شده باشد، در فضاهای عمومی ممنوع است. همچنین وادار کردن فرد به پوشاندن صورت به دلایلی مرتبط با جنسیت، مذهب، سن یا خاستگاه او نیز ممنوع خواهد بود.
متخلفان ممکن است بین ۱۵۰ تا سه هزار یورو جریمه شوند. بااینحال، برای موارد مرتبط با سلامت، الزامات شغلی، فعالیتهای هنری یا شرایط آبوهوایی استثناهایی در نظر گرفته شده است. اماکن مذهبی، نمایندگیهای دیپلماتیک و داخل هواپیما نیز از اجرای این ممنوعیت مستثنا هستند.
سگورو با اشاره به حساسیت موضوع گفت این مسئله از «حساسیت اجتماعی و فرهنگی بسیار بالایی» برخوردار است.
حزب سوسیالیست میانهچپ، حزب سبز و چپ «لیوره» و حزب کمونیست پرتغال با این طرح مخالفت کردند و هشدار دادند که اجرای آن میتواند به افزایش اسلامهراسی دامن بزند. در مقابل، حزب سوسیال دموکرات میانه راست از قانون حمایت کرد.
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