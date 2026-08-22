کلام آخر در پرونده سلاح، متعلق به مرجعیت دینی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به تشریح دیدگاههای خود پیرامون مسائل مهم عراق و منطقه پرداخت.
امام جمعه نجف اشرف در خصوص پرونده سلاح در عراق که آن را «پروندهای داغ» توصیف کرد، گفت: دیدگاه ما این است که این پرونده باید با مدیریت ملی و بهدور از فشارهای خارجی و با استمداد از نظر مرجعیت دینی پیش برود. باید خطرات داخلی و خارجی پیرامون عراق مدنظر قرار گیرد؛ چرا که هدف نهایی، حفظ امنیت، استقلال و حاکمیت ملی است. در سایه این مثلث، باید پرونده سلاح بررسی شود و کلام آخر در آن، متعلق به مرجعیت دینی باشد، زیرا ایشان صاحب فتوا هستند.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی در بخش دیگری به گزارشهای «مؤسسه شهدا» (مؤسسة الشهداء) اشاره کرد و گفت: این مؤسسه از وجود ۲۰ هزار پرونده فوت بدون جسد در سراسر عراق خبر داده که استان الانبار در صدر این لیست قرار دارد. همچنین این مؤسسه از ۲۲ هزار مورد تخلف و جعل اسناد گزارش داده است که در میان آنها، نام ۴۷۱ بعثی و ۲۳۰۲ تروریست در لیستهای شهدا به ثبت رسیده است. از این رو، ما از مؤسسه شهدا میخواهیم این لیستها را از وجود تروریستها، بعثیها و نامهای ساختگی پاکسازی کند و از تلاش و اخلاص این مؤسسه در پیگیری این پرونده تشکر میکنیم.
امام جمعه نجف اشرف در خصوص وضعیت منطقه گفت: بحرین تابعیت ۶۹ نفر را لغو کرده که در میان آنها تعدادی از علمای دینی حضور دارند. اتهام آنان، اخلال در وفاداری ملی، همدلی با ایران و رفتارهای فرقهگرایانه عنوان شده است. حتی محمد غلوم، مداح اهلبیت و صاحب نوحه «سلام یا مهدی» نیز تابعیتش لغو شد. دیروز نیز جوان بحرینی «مهدی زهیر» تنها به دلیل قرائت عمومی زیارت امام حسین(ع) زندانی شد. اینها نمونهای از جنگ علیه شیعه است که منطقه با آن دستوپنجه نرم میکند. باید از زبان تشنجآفرین علیه شیعه دوری کرد و با روح اخوت اسلامی با همه همزیستی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی در خطبه دینی پس از توصیه به تقوا، گفت: ما در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) هستیم و در اینجا برخی احادیث و وصایای ایشان را میخوانیم.
وی افزود: امام(ع) فرمود: «خصلتان لیس فوقهما شیء الإیمان بالله ونفع الإخوان»؛ «دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران». این حدیث بر بُعد انسانی و اخلاقی شخصیت انسان مؤمن تأکید میکند؛ چرا که ایمان نباید از خدمت به دیگران و عمل صالح جدا باشد.
وصیت امام عسکری(ع) به شیعیان؛ زینت باشید نه مایه ننگ
وی ادامه داد: همچنین در وصیت ایشان به شیعیان آمده است: «أوصیکم بتقوی الله والورع فی دینکم اتقوا الله وکونوا زینًا ولا تکونوا شینًا جرّوا إلینا کل مودة وادفعوا عنا کل قبیح أکثروا ذکر الله وذکر الموت وتلاوة القرآن والصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله فإن الصلاة علی رسول الله عشر حسنات». «شما را به تقوای الهی و ورع در دینتان سفارش میکنم. تقوای الهی داشته باشید و زینت (ما) باشید نه مایه ننگ. هر محبتی را به سوی ما جلب کنید و هر زشتی را از ما دفع نمایید. ذکر خدا و یاد مرگ، تلاوت قرآن و صلوات بر پیامبر(ص) را بسیار انجام دهید، چرا که صلوات بر رسول خدا ده حسنه دارد».
خطیب جمعه نجف اشرف اشاره کرد: مرحله تاریخی که امام حسن عسکری(ع) در سایه حکومت سختگیرانه عباسیان در دوران متوکل و پس از آن زندگی میکردند، مرحله نسلکشی، ریشهکنی، تعقیب و سرکوب شیعیان بود؛ تا جایی که تعقیب و ریشهکنی به آنجا رسید که امام حسن عسکری(ع) شیعیانش را از سلام کردن به خود نهی میکردند.
وی ادامه داد: کار در سایه تلاش برای نسلکشی و ریشهکنی به جایی رسید که امام عسکری(ع) به شیعیان دستور دادند که به جای دست راست، انگشتر را در دست چپ کنند و فرمود: «ما به شما دستور داده بودیم که در دست راست انگشتر کنید، اما اکنون دستور میدهیم در دست چپ کنید تا شناخته نشوید».
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی بیان داشت: شاید مهمترین نقشی که امام حسن عسکری(ع) پس از حفظ شیعیانش از ریشهکنی ایفا کرد، زمینهسازی برای غیبت امام مهدی منتظر(عج) و ترسیم نقشه راه برای شیعیان در دوران غیبت بود؛ تا جایی که از ایشان روایت شده است: «أما من کان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدینه، مخالفًا لهواه، مطیعًا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». «هر فقیهی که حافظ نفس، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولای خود باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند».
وی در پایان گفت: در اینجا بر اصل تقلید و رجوع به فقها تأکید شد و بدین ترتیب مذهب تشیع و امت تشیع حفظ شد؛ که اگر این نبود، تشیع نابود میشد.
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