در بحرین بخشش و عفو هست؛ اما نه برای علما!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی تجدیدنظر کیفری پنجم بحرین حکم یک زن خارجی را که به اتهام وارد کردن و نگهداری حدود۸۰۰ گرم کوکائین به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، به ۱۰ سال کاهش داد. دادگاه در دلایل خود اعلام کرده است که با توجه به شرایط و اوضاع پرونده، وضعیت متهم و نداشتن سابقه کیفری، در مجازات وی تخفیف قائل شده است.

«مرآة البحرین» با اشاره به این حکم، پرسش‌هایی درباره معیارهای اعمال رأفت قضایی در بحرین مطرح کرده و نوشته است اگر وضعیت متهم و فقدان سابقه کیفری می‌تواند در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر مبنای کاهش پنج سال از مجازات باشد، این پرسش مطرح است که همین معیارها در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های دینی و عقیدتی چگونه اعمال می‌شوند.

این پایگاه همچنین با اشاره به پرونده‌های برخی روحانیون و فعالان دینی در بحرین مدعی شد در مواردی، عقیده مذهبی، بیان دیدگاه دینی یا پایبندی به یک باور، به موضوعی امنیتی تبدیل شده و فرد به جای برخورداری از ملاحظات مرتبط با شرایط شخصی و سابقه خود، با رویکردی سختگیرانه مواجه شده است.

گزارش تأکید دارد که پرسش اصلی، نه درباره ضرورت برخورد قانونی با قاچاق مواد مخدر، بلکه درباره یکسان بودن معیارهای عدالت و رأفت در پرونده‌های مختلف است.

در پایان، «مرآة البحرین» با طرح این پرسش که آیا رأفت قضایی یک اصل عمومی است یا امتیازی است که در برخی پرونده‌ها اعمال می‌شود، نتیجه گرفته است که تفاوت احتمالی در نحوه برخورد با پرونده‌های مواد مخدر و پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های دینی، نیازمند بررسی جدی معیارهای عدالت قضایی در بحرین است.

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