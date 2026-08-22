به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سراجالدین حقانی، وزیر کشور حکومت طالبان، روز جمعه (۳۰ مرداد) برای شرکت در یک نشست بزرگ مردمی به استان بامیان رفت و با اقشار مختلف مردم دیدار و گفتوگو کرد.
حقانی که خود را بعضا طرفدار تقریب مذاهب و گسترش تعامل با جهان معرفی میکند، نخستین مقام بلندپایه طالبان است که به استان کاملاً شیعهنشین افغانستان سفر میکند.
وزیر کشور حکومت طالبان در نشست مردمی اعلام کرد که در حال حاضر امنیت سراسری در افغانستان تأمین است و تمام اقوام و مذاهب در چارچوب نظام اسلامی در فضای صلح و آرامش زندگی میکنند.
این مقام ارشد امنیتی حکومت طالبان با سخنان صریح، افغانستان را خانه مشترک همه مردم دانست و بر ضرورت همکاری، وحدت، همبستگی و یکپارچگی تأکید کرد. او اظهار داشت که توسعه، ثبات و رفاه کابل نیازمند همکاری و مشارکت همهجانبه مردم و مسئولان مربوطه است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات و نیازهای اساسی مردم استان بامیان در زمینههای اقتصادی، عمرانی و عامالمنفعه اشاره کرد و افزود که وزارت کشور در هماهنگی با سایر ادارات، برای رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم بامیان تلاشهای جدی انجام خواهد داد.
وزیر کشور حکومت طالبان پس از پنج سال از آغاز حکومت به استان بامیان میرود؛ استانی که مردمش به تعامل، اعتدالگرایی، دانشدوستی و تلاشگری در میان مردم افغانستان شهرت دارند. از سوی دیگر، بامیان امنترین استان کشور بوده و تاکنون هیچگونه نشانهای از ناامنی در آن دیده نشده است. با این ویژگیها، مقام ارشد کابینه طالبان به این استان سفر کرده و با بزرگان مردمی و مسئولان محلی گفتوگو میکند.
این سفر اما با پرسشهایی همراه است. نخستین پرسشی که در اذهان عمومی مطرح میشود این است که حقانی در بامیان چه هدفی را دنبال میکند و او دقیقاً از مناطق مرکزی (شیعهنشین) چه انتظاری دارد؟
این سفر در شرایطی انجام میشود که افغانستان در لبه تیز قومگرایی قرار گرفته است. در روزهای اخیر، مسائل قومی در استانهای پنجشیر و بدخشان پس از چند دهه بار دیگر اوج گرفته و نگرانیهای شدیدی از تشدید این اختلافات ایجاد کرده است. از سوی دیگر، پس از پنج سال حاکمیت دوباره طالبان، فاصله عمیقی میان جامعه تشیع و حکومت طالبان به وجود آمده است.
با توجه به موارد فوق، سراجالدین حقانی به عنوان تأثیرگذارترین مقام طالب در شرق افغانستان، به دنبال حفظ تعامل و نزدیک نگهداشتن جامعه تشیع است؛ زیرا اعتقاد بر این است که پایههای نظام امارتی بدون جمعیت حدود ده میلیون نفری شیعیان افغانستان متزلزل و بیثبات خواهد بود. با این سفر تشریفاتی، او خواسته نشان دهد که حکومت طالبان برای همه است.
سفر این مقام ارشد امنیتی طالبان به استان بامیان از آن جهت اهمیت چندانی ندارد که امنیت این استان هم در دوره جمهوریت و هم طی پنج سال اخیر کاملاً تأمین بوده است. از سوی دیگر، بامیان بیش از هر چیز نیازمند نجات از محرومیتهای اقتصادی است.
حکومت طالبان اگر میخواهد نشان دهد که نظام برای همه است و تعصبی وجود ندارد، باید مقام اقتصادی طالبان به این استان سفر میکرد و پروژههای بزرگ اقتصادی را طراحی و افتتاح مینمود؛ امری که تاکنون اتفاق نیفتاده و هیچ مقام اقتصادی طالبان به این استان نرفته است.
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