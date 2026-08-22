به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عدنان فیحان، نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق، روز شنبه اظهار کرد: پس از سقوط موصل و ورود گروههای جنایتکار به استانها و صدور فتوای مبارک، الحشد الشعبی در شرایطی استثنایی تشکیل شد و ماهیتی قانونی و اعتقادی پیدا کرد و در بازگرداندن وضعیت امنیتی، نقش تعیینکنندهای داشت.
وی افزود: الحشد الشعبی در خط مقدم نیروهای امنیتی در نبرد با داعش قرار داشت و با گروههای تروریستی جنگید و به تحقق پیروزی و عقب راندن گروههای تروریستی کمک کرد.
وی تصریح کرد: تصویب قانون الحشد الشعبی به یکی از مطالبات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت تبدیل شده است و کمیتهای از سوی رهبران چارچوب هماهنگی در حال تدوین سازوکاری برای ساماندهی روند انحصار سلاح در دست دولت است.
فیحان درباره قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای الحشد الشعبی گفت: اگر این قانون به مجلس نمایندگان برسد، با حمایت بسیار گسترده به آن رأی خواهیم داد و در انتظار ارسال آن از سوی هیأت دولت هستیم. پیشبینی میکنیم این قانون طی ۱۰ روز آینده به پارلمان برسد.
وی تأکید کرد: جنگ شیعی ـ شیعی رخ نخواهد داد و نخستوزیر نیز بر حمایت و دربرگرفتن الحشد الشعبی تأکید کرده است؛ چراکه نیروهای این مجموعه برای دفاع از کشور خون خود را تقدیم کردهاند.
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