نواب: اربعین ظرفیتی برای بسیج جهانی در مسیر یک هدف مقدس است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در سومین آیین ملی «شکراً للحسین و بیعة للمهدی» که در پاسداشت احیاگر اربعین در عصر حاضر، حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای و تکریم خادمان اربعین در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: امام حسین(ع) فرمودند «حسینٌ منّی و أنا من حسین» و امروز ما در آستانه امام عصر(عج) و در پناه و پناهگاه ایشان قرار داریم.
وی با اشاره به ابعاد جهانی و فرامرزی حرکت امام خمینی(ره) و آثار اندیشه انقلاب اسلامی افزود: آثار و برکات آن انسانهای الهی به یک کشور و قاره محدود نمانده و در سراسر جهان قابل مشاهده است و از خداوند میخواهیم توفیق خدمت به اسلام و مسلمین و رهبر معظم انقلاب را به همه ما عنایت کند.
نواب با اشاره به نگاه امام شهید به اربعین گفت: امام شهید از اربعین به عنوان یک حرکت تمدنی یاد کرده بودند و معتقد بودند این حماسه ظرفیت فوقالعادهای دارد؛ ظرفیتی که میتواند جهان را برای تحقق یک هدف مقدس و ارزشمند بسیج کند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: افرادی که در ایام اربعین برای زیارت امام حسین(ع) حضور پیدا میکنند، علاوه بر زیارت که خود دارای جایگاه والایی است، در یک حرکت جهانی و بزرگ نیز مشارکت میکنند؛ حرکتی که ابعاد مختلف فردی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی دارد.
اربعین؛ سفر زیارت و تربیت انسان
وی یکی از ابعاد فردی اربعین را ایجاد روحیه بندگی، تضرع و خشوع در برابر انسان کامل دانست و گفت: بسیاری از افرادی که در داخل کشور در سخنرانیها و برنامههای مذهبی حضور پیدا میکنند، شاید این روحیه را به آن شکل تجربه نکنند، اما در اربعین وقتی با حرم امام حسین(ع)، مسیر پیادهروی و روحیه ایثار و فداکاری مردم مواجه میشوند، تحت تأثیر قرار میگیرند و اشک از چشمانشان جاری میشود.
نواب افزود: گاهی حضور یک فرد در اربعین با این نیت آغاز میشود که صرفاً این سفر را تجربه کند، اما پس از آن به این مسیر دلبسته میشود و سختیهای راه را به جان میخرد؛ حتی کسانی که در زندگی عادی به کوچکترین تغییر در شرایط استراحت خود حساس هستند، در این مسیر با نهایت خضوع و خشوع حرکت میکنند.
وی با بیان اینکه این حالت بندگی و تضرع از دستاوردهای ارزشمند معنوی اربعین است، اظهار کرد: اربعین انسان را با جلوههایی از بندگی، ایثار و ارتباط با انسان کامل آشنا میکند.
اربعین؛ حرکت اقتدارآفرین و نشاطبخش
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت یکی دیگر از ابعاد اربعین را اقتدارآفرینی و نشاطبخشی دانست و گفت: با وجود همه خستگیها و سختیهای مسیر، وقتی با زائران صحبت میکنید، میبینید از حضور خود در این مسیر رضایت دارند و خدا را شکر میکنند که توفیق حضور در این راه را پیدا کردهاند.
وی افزود: این روحیه اقتدارآفرینی از حرکت حضرت سیدالشهدا(ع) سرچشمه میگیرد و اعتمادی را در انسان ایجاد میکند که از ابعاد ارزشمند معنوی و فردی این سفر نورانی است.
اربعین؛ چهره جدیدی از اسلام و تشیع در جهان
نواب در ادامه با اشاره به ابعاد سیاسی و اجتماعی اربعین تصریح کرد: یکی از آثار مهم اربعین، چهرهسازی جدیدی است که این حرکت در جهان ایجاد کرده است؛ بسیاری از افراد و جریانهای هوشمند در دنیا درباره این پدیده مطالعه میکنند و میپرسند این چه حرکتی است که شکل گرفته و سال به سال بر تعداد علاقهمندان و شرکتکنندگان آن افزوده میشود.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا تصور میشد اربعین برای یکی دو سال یا چند سال رونق داشته باشد، اما امروز شاهد هستیم که این حرکت هر سال گستردهتر میشود و از حضور گروههای محدود و فردی به حضور گسترده خانوادگی و جمعی رسیده است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: این حرکت در حال ایجاد یک چهره و هویت جدید در جهان است و این موضوع از آثار ارزشمند سیاسی و اجتماعی اربعین به شمار میرود.
اربعین؛ جلوهای از همگرایی ادیان و ملتها
وی یکی دیگر از ابعاد مهم اربعین را همگرایی و همبستگی دینی عنوان کرد و گفت: در این سفر الهی، شاهد حضور انسانهایی از سراسر جهان هستیم؛ حرکتی که در گذشته بیشتر به علما و متدینان عراق محدود بود، اما پس از سقوط حکومت صدام، به تدریج ایرانیان و شیعیان دیگر کشورها به آن پیوستند و امروز شاهد حضور اهل سنت و حتی مسیحیان در این حماسه هستیم.
نواب افزود: حضور زائران از آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا در اربعین نشان میدهد که یک شاهراه بزرگ و ارزشمند ایجاد شده که در آن همبستگی و همگرایی شکل گرفته است و همین ظرفیت میتواند در مسیر تمدنسازی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تجلیل از نگاه امام شهید به اربعین گفت: درود بر روان امام شهید که بهخوبی این ظرفیت را تشخیص دادند و فرمودند اربعین چنین ظرفیتی دارد و باید ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در پایان تأکید کرد: وحدت و زمینهسازی برای تشکیل امت واحده یکی دیگر از ابعاد مهم این سفر نورانی و الهی است و اربعین میتواند بستری برای تقویت همدلی و همبستگی مسلمانان و زمینهسازی برای شکلگیری امت واحده باشد.
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