به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تازه‌ترین گزارش مؤسسه نظارتی تل ماما در انگلیس نشان می‌دهد آزار و اذیت و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در این کشور در کمتر از پنج سال گذشته از ۳۱۳ مورد به بیش از سه هزار مورد رسیده است، در حالی که به اذعان این نهاد نظارتی تنها بخشی از حملات علیه مسلمانان و اماکن و اموال متعلق به آنان به این نهاد گزارش می‌شود.

مدیر مؤسسه تل ماما در این باره می‌گوید: تهدیدها علیه مسلمانان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است، علاوه بر این خانواده‌های مسلمان تهدید شدند، حتی شماری از مسلمانان تهدید به مرگ شدند که نشان می‌دهد اسلام‌هراسی با خشونت همراه شده است.

فرهنگ حاکم بر رسانه‌ها؛ عامل اصلی گسترش اسلام‌هراسی

دکتر سعید الشهابی، مدیر اندیشکده ابرار در لندن، در این باره می‌گوید: اسلام‌هراسی سالیان سال است که در غرب از جمله در انگلیس ادامه دارد. با این که شماری از سیاستمداران و اندیشکده‌ها در این باره صحبت کرده‌اند، به نظر می‌رسد مشکل اصلی در فرهنگ حاکم بر این کشورهاست. مثلا فرهنگ حاکم بر رسانه‌ها و سیاستمداران در انگلیس نمی‌خواهد اسلام‌هراسی غیرقانونی اعلام شود.

بنیاد مسلمانان بریتانیا، نهاد دیگری است که موارد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را ثبت می‌کند. این بنیاد به تازگی اعلام کرد در حدود یک سال اخیر بیش از هفتاد حمله، از جمله خرابکاری و تخریب و ارعاب، فقط علیه اماکن عبادی مسلمانان و نیایشگاه‌های آنان در این کشور به ثبت رسیده است.

ریاض طاهر، فعال مدنی مسلمان، در این باره می‌گوید: اسلام‌هراسی در این کشور با سخنان سیاستمداران و دامن زدن به آن در رسانه‌ها مدام در حال گسترش است. آنها در اقدامی فریبکارانه تلاش می‌کنند همه مشکلات و مصائب این کشور را به گردن مسلمانان بیندازند و آحاد جامعه را علیه آنها بشورانند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس نیز بازگذاشتن دست رسانه‌ها، سیاستمداران ضد اسلام و مسلمانان و نیز گروه‌های راست افراطی و حامی اسرائیل را در کنار بی‌توجهی به شکایات علیه اقدامات ضد مسلمانان و اماکن اسلامی، از جمله عوامل پرشتاب اقدامات ضد اسلام و مسلمانان در این کشور می‌داند.

نظام‌مند بودن نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در غرب

رضا کاظم، عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس، می‌گوید: یکی از مسائلی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم ماهیت نظام‌مند نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان است که تقریبا در همه نهادها در غرب، از جمله در اینجا وجود دارد؛ چه در محیط کار، چه در زمان استخدام، چه در عرصه‌های سیاسی و چه در رسانه‌های غرب، رویکرد ضد اسلام و اهریمن نمایش دادن مسلمانان دنبال می‌شود.

شماری از تحلیلگران با اشاره به افزایش آگاهی عمومی در غرب و واکنش‌های گسترده به اقدامات مجرمانه و جنگ افروزانه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ویژه از ناحیه مسلمانان در غرب، رسانه‌های غربی را ارتشی می‌دانند که در خدمت نظام سلطه برای توجیه اشغالگری، جنگ‌افروزی و اسلام ستیزی است.

سندو هیرا، دبیر شبکه بین‌المللی استعمارزدایی، با انتقاد از عملکرد رسانه‌های غربی می‌گوید: رسانه‌های غربی ابزار آگاهی‌بخشی حرفه‌ای نیستند بلکه مانند یگانی در ارتش غربی‌ها عمل می‌کنند. وی می‌افزاید: رسانه‌ها در غرب تلاش می‌کنند با استعمار افکار مردم، از جمله تولید و تشدید اسلام‌هراسی، زمینه را برای تحقق اهداف قدرت‌های استعماری و اشغالگر، از جمله آمریکا و اسرائیل، فراهم کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بنیاد مسلمانان بریتانیا، هر پنج روز یک مسجد یا عبادتگاه مسلمانان در این کشور هدف حمله قرار می‌گیرد. اکنون مسلمانان این پرسش جدی را مطرح می‌کنند که چند مسجد دیگر باید هدف حمله قرار گیرد تا دولت، پلیس و دستگاه قضایی این کشور برای مقابله با آن و اقدامات بازدارنده، به‌طور جدی وارد عمل شوند؟

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