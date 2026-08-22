به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد، عصر امروز در سومین آیین ملی «شکراً للحسین و بیعة للمهدی» که در پاسداشت احیاگر اربعین در عصر حاضر، حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای و تکریم خادمان اربعین در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، در سخنانی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نسل جوان، اظهار کرد: امروز به دلایل مختلف از جمله فضای مجازی، تبلیغات دشمن و حتی عملکرد نادرست برخی افراد، عدهای از جوانان از مسیر اصلی فاصله گرفته و نسبت به امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) کمرغبت یا بیرغبت شدهاند.
وی با بیان اینکه باید برای بازگرداندن این افراد به مسیر اهلبیت(ع) چارهاندیشی کرد، افزود: برخی مسئولان به این مسئله توجه کردهاند و فهمیدهاند که در زمینه جوانان غفلتهایی صورت گرفته است؛ عدهای صرفاً از این وضعیت ناراحت هستند، اما برخی دیگر احساس وظیفه کردهاند و به دنبال راهی برای بازگرداندن جوانان به مسیر اصلی هستند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: برای شناخت بهتر دغدغهها و مشکلات نسل جوان، باید با خود جوانان صحبت کرد؛ باید به دانشگاهها، دبیرستانها، پادگانها و محیطهای مختلف رفت و از جوانان پرسید چه اشکالاتی در رفتار و عملکرد ما میبینند و چه حرفهایی دارند که شاید به دلیل فاصله موجود، مستقیماً با ما در میان نمیگذارند.
حجت الاسلام والمسلمین اجاقنژاد با اشاره به ظرفیت عظیم اربعین حسینی برای ارتباط با نسل جوان تصریح کرد: یکی از عواملی که میتواند در بازگرداندن جوانانی که از مسیر هدایت فاصله گرفتهاند مؤثر باشد، مسئله اربعین و سفر به عتبات است.
تولیت مسجد جمکران با تأکید بر ضرورت برنامهریزی فرهنگی برای اربعین گفت: باید در اربعین برای این افراد برنامهریزی کرد، نحوه سخنرانیها و تبلیغات را متناسب با مخاطبان تنظیم کرد و با تفکر و دغدغههای کسانی که شاید در مسجد حضور پیدا نکنند اما به اربعین میآیند، برنامهریزی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اجاقنژاد با بیان اینکه بسیاری از افراد در مسیر اربعین تنها از سخنرانیها تأثیر نمیپذیرند، افزود: گاهی خود حوادث و رفتارهایی که در مسیر اربعین مشاهده میکنند، انسان را متحول میکند؛ این ظرفیت بزرگی است که باید از آن برای هدایت نسل جوان استفاده کرد.
وی در ادامه با نقل خاطرهای از میزبانی یک خانواده عراقی از زائران اربعین، گفت: در مسیر کربلا، خانوادهای عراقی زائران را به خانه خود دعوت کرده بود و همه امکانات را برای پذیرایی از آنها آماده کرده بود. بعداً مشخص شد پسر صاحبخانه در پی یک درگیری، فرزند همسایه را کشته و هفت ماه است که پدر مقتول برای گرفتن رضایت حاضر به بخشش نشده است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: پدر مقتول وقتی متوجه شد زائران اربعین مهمان این خانواده هستند، به صاحبخانه گفت همه یا بخشی از مهمانانت را به من بده تا در مقابل، از خون پسرت بگذرم؛ اما پاسخ او این بود که پسر من و پسر شما هر اتفاقی که افتاده، جای خود، اما من هیچ چیزی را با حسین بن علی(ع) معامله نمیکنم.
حجت الاسلام والمسلمین اجاقنژاد خاطرنشان کرد: چنین اتفاقاتی در اربعین رخ میدهد و انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین باید در کنار فعالیتهای خدماتی و زیارتی، توجه ویژهای به ظرفیت فرهنگی و تربیتی اربعین داشته باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: علما، مسئولان فرهنگی و همه کسانی که در اربعین نقش دارند باید برنامههای خود را بهگونهای تنظیم کنند که به هدف اصلی، یعنی هدایت و تقویت ارتباط مردم و بهویژه نسل جوان با مکتب اهلبیت(ع) کمک کند.
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