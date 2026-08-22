دستگاه قضایی بحرین از رویارویی با علما هراس دارد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالغنی خنجر، سخنگوی جنبش «حق» بحرین، اعلام کرد جلسه محاکمه علمای بازداشت ‌شده که روز گذشته برگزار شد، بیش از ۱۳ ساعت به طول انجامید.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با طرح این پرسش که چرا قضات در یک سالن، علما در سالن دیگری و شهود اثبات نیز از طریق پخش ویدئویی در دادگاه حضور داشتند، نوشت: ترس؟ یا هراس از رویارویی با علما و آشکار شدن چهره یک دستگاه قضایی سیاسی‌ شده؟

خنجر همچنین به آنچه روایتی واقعی از مقایسه میان محاکمه سال ۲۰۱۰ و محاکمه کنونی علما خواند، اشاره کرد و گفت: در محاکمه سال ۲۰۱۰، یک هیئت دفاع قدرتمند تشکیل شد که مقامات را با چالش مواجه کرد؛ اما امروز، در محاکمه علما، حکومت علیه وکلا تروریسم سازمان‌یافته اعمال کرده و از تجربه گذشته درس گرفته است.

وی افزود: مقامات در این روند ده‌ها وکیل را مجازات کردند تا بار دیگر دستگاه قضایی را به عنوان ابزاری در دست خود بازسازی کنند و توانایی وکلا را محدود یا حتی فلج سازند.

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