مسیر آبادانی کشور نباید از خط مقاومت جدا شود

حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، در مراسمی که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: پس از پیروزی ملت ایران، دشمنان تلاش کردند با ایجاد اختلاف میان مردم و ایجاد توقع برای دستیابی سریع به نتایج و دستاوردهای اقتصادی، جامعه را دچار شکاف کنند.
وی افزود: دشمن انتظار داشت وقتی در میدان نظامی عقب مینشیند، مردم ایران به جان یکدیگر بیفتند و اختلافات افزایش پیدا کند، اما بزرگواری مردم و نخبگان ایران اجازه نداد اختلافنظرها به تفرقه تبدیل شود.
پناهیان با بیان اینکه اختلاف نظر میان مسئولان، نخبگان و مردم امری طبیعی است، گفت: همه ما از یکدیگر انتقاد داریم و گاهی از مسئولان نیز انتقاد میکنیم، اما اینکه بتوانیم با وجود اختلاف نظر، وحدت جامعه را حفظ کنیم، نشاندهنده ظرفیت بالای ملت ایران است.
وی با انتقاد از جریانهایی که به گفته او سالها در کشور به دنبال دوقطبیسازی و اختلافافکنی بودهاند، ادامه داد: برخی افراد سالها سابقه اختلافافکنی و ناراضیتراشی دارند و تلاش میکنند از آب گلآلود ماهی بگیرند؛ حتی پس از پیروزی ملت ایران نیز تلاش کردند دوگانه جنگ و صلح را در جامعه ایجاد کنند، اما انشاءالله در این مسیر موفق نخواهند شد.
«ظرفیت پیروزی»؛ مرحلهای مهمتر از مقاومت
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ملت ایران مرحله مهمی از مقاومت را پشت سر گذاشته است، گفت: ما در دوران مقاومت امتحان خود را دادهایم و امروز باید نشان دهیم ظرفیت پیروزی داریم یا نه.
پناهیان افزود: کسانی که در دوران مقاومت سهمی نداشتند و حتی در تضعیف جریان انقلاب نقش داشتند، نمیتوانند امروز درباره اینکه از پیروزی حاصل از مقاومت چگونه باید استفاده شود، تعیین تکلیف کنند؛ این موضوع را باید کسانی تعیین کنند که در این مسیر جان دادند و جانانه مقاومت کردند.
وی با اشاره به برخی روایات درباره دوران پس از ظهور حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: در روایات آمده است که برخی افراد حتی اگر در مقطعی در کنار حضرت باشند، در صورت ایجاد اختلاف و تفرقه، با برخورد سخت حضرت مواجه خواهند شد. این نشان میدهد که در حکومت امام زمان(عج) جایی برای نفاق، فتنه و اختلافافکنی وجود نخواهد داشت.
پناهیان با بیان اینکه جامعه مهدوی نیازمند انسانهایی با ظرفیت پیروزی است، گفت: مؤمنان باید ظرفیت زندگی در حکومتی سرشار از آبادانی، برکت، نعمت و امنیت را داشته باشند و ما امروز در حال تمرین همین ظرفیت هستیم.
ملت ایران در مقاومت نمره قبولی گرفته است
وی با اشاره به فشارهای واردشده بر ملت ایران تصریح کرد: کدام ملت در جهان به اندازه ملت ایران تحت فشار قرار گرفته است؟ این مردم شایسته زندگی بسیار بهتری هستند، اما میفهمند که مقاومت اگر هزینهای داشته باشد، باید آن را تحمل کرد؛ چراکه هزینه سازش و تسلیم بسیار سنگینتر خواهد بود.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ملت ایران ارزش مقاومت را فهمیده و هزینه آن را نیز پرداخت کرده است. بعید میدانم ملت ایران در زمینه مقاومت نیاز به امتحان دیگری داشته باشد؛ به اعتقاد من ملت ایران در مقاومت نمره بیست گرفته است.
پناهیان گفت: اکنون باید ببینیم در چه زمینهای باید رشد کنیم. مردم ایران باید مسئولانی را به جامعه جهانی و به حکومت جهانی حضرت امام زمان(عج) معرفی کنند که اهل دنیا و منفعتطلبی نباشند، بلکه مانند شهدایی که با وجود سالها مسئولیت، با زهد و پاکی زندگی کردند، موجب اعتبار نظام اسلامی شوند.
ظرفیت پیروزی یعنی تحمل اختلافنظر
وی یکی از نشانههای ظرفیت پیروزی را توانایی تحمل دیدگاههای مختلف دانست و گفت: باید به یکدیگر فرصت اظهار نظر بدهیم و با تأمل و مدارا با هم برخورد کنیم. ظرفیت پیروزی این است که پس از پیروزی، اختلاف و زخم زبان و سرزنش شکل نگیرد.
پناهیان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از تفرقه، اظهار کرد: باید با دقت به پیامهای رهبر معظم انقلاب توجه کنیم. حتی اگر اختلاف نظری را حق بدانیم، نباید اجازه دهیم این اختلاف نظر به تفرقه تبدیل شود. به رسمیت شناختن اختلاف نظر و گفتوگو میتواند موجب برکت و افزایش بصیرت جامعه شود.
وی این مرحله را بخشی از مسیر نزدیک شدن به ظهور دانست و افزود: معنای عمیق این مرحله آن است که جامعه اسلامی باید ظرفیت پیروزی پیدا کند.
نباید پس از پیروزی، فرهنگ مقاومت را کنار بگذاریم
پناهیان با اشاره به احتمال شکلگیری دوران آبادانی پیش از ظهور گفت: ممکن است پیش از ظهور، دوران آبادانی خوبی داشته باشیم و امیدواریم این دوران کوتاه باشد و هرچه زودتر به فرج حضرت ولیعصر(عج) برسیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که این دوران نیز یک امتحان است.
وی با اشاره به تجربه پس از دوران دفاع مقدس تصریح کرد: پس از دفاع مقدس، با وجود آنکه انتظار میرفت فرهنگ دفاع مقدس وارد خانهها و خیابانهای مردم شود و کشور بر اساس همان فرهنگ آباد شود، بخشی از جامعه به سمت الگوهای غربی رفت.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: باید از تجربه گذشته درس بگیریم. اگر پس از این مقاومت و پیروزی، هنوز ظهور اتفاق نیفتاده باشد، مردم اجازه نخواهند داد مسیر پیشرفت کشور دوباره با غربزدگی همراه شود.
پناهیان افزود: ما باید به شیوه خودمان آباد شویم. قرآن کریم هشدار میدهد که انسان در میانه طوفان با اخلاص خدا را میخواند، اما وقتی به ساحل میرسد، دوباره دچار شرک میشود. یکی از مصادیق این مسئله آن است که در دوران سختی به خدا تکیه کنیم، اما هنگام گشایش بخواهیم بخشی از مسیر را با الگوهای بیگانه طی کنیم.
«مقاومت» باید در اقتصاد و آبادانی هم ادامه پیدا کند
وی با بیان اینکه مقاومت نباید صرفاً در عرصه نظامی و امنیتی معنا شود، گفت: همان خطی که در میدان مقاومت ایستادگی کرده است، باید در عرصه اقتصاد و آبادانی کشور نیز حاکم شود.
پناهیان تصریح کرد: نمیشود نیروهای مقاومت جان بدهند و امنیت کشور را فراهم کنند، اما وقتی نوبت به سازندگی رسید، همان جریانهایی که در طول دوران مقاومت علیه آن غر میزدند، بگویند مقاومت کنار برود و همان نسخه دشمن برای اداره اقتصاد کشور اجرا شود.
وی افزود: نمیشود در میدان نظامی شعار «مرگ بر آمریکا» بدهیم و در مقابل دشمن ایستادگی کنیم، اما در عرصه اقتصادی و نظام بانکی، همان الگوها و دستورالعملهای غربی را مبنا قرار دهیم. این همان تجربهای است که بخشی از آن پس از دفاع مقدس اتفاق افتاد و موجب فاصله گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس شد.
حمایت از مظلومان؛ آزمون دیگر ظرفیت پیروزی
پناهیان یکی دیگر از آزمونهای ملت ایران پس از پیروزی را حمایت از مظلومان دانست و گفت: یکی از امتحانهای ما این است که آیا پس از پیروزی، به داد دیگر مظلومان میرسیم یا نه. اگر در کنار مردم لبنان نمیایستادیم، معلوم میشد ظرفیت پیروزی نداریم، اما ملت ایران در این عرصه نیز ایستاد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مقاومت لبنان اظهار کرد: باید محکمتر بایستیم و دشمن صهیونیستی باید بداند اگر به جنوب لبنان حمله کند، از سوی ایران اسلامی با پاسخ مواجه خواهد شد.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در روایات آمده است که ایرانیان بخش مهمی از یاران و فرماندهان حضرت ولیعصر(عج) را تشکیل خواهند داد. این جایگاه بدون شایستگی به دست نمیآید. باید امروز نشان دهیم که اگر اندکی قدرت و نصرت الهی در اختیار ما قرار گرفت، از آن برای حمایت از مظلومان استفاده میکنیم.
پناهیان گفت: ما باید خودمان را به حضرت نشان دهیم؛ باید ثابت کنیم ظرفیت پیروزی، ظرفیت سروری و ظرفیت اداره عادلانه جهان را داریم.
برای ظهور، حکومت جهانی لازم است
وی با بیان اینکه حضرت ولیعصر(عج) برای تشکیل حکومت منطقهای ظهور نمیکنند، اظهار کرد: امام زمان(عج) برای برپایی حکومت جهانی میآیند و یاران ایشان نیز باید برای حکومت جهانی آماده باشند. نمیتوان گفت ما یار حضرت هستیم، اما فقط میخواهیم یک منطقه را اداره کنیم.
پناهیان افزود: اگر میخواهیم از ظلم نجات پیدا کنیم، باید برای ریشهکن کردن ظلم در جهان تلاش کنیم. نمیتوان ظلم را از یک منطقه برطرف کرد و در منطقهای دیگر باقی گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز در حال نشان دادن ظرفیت پیروزی خود هستیم؛ این ظرفیت در تفرقه نیفتادن، ادامه دادن مسیر مقاومت و استفاده از همان منهج برای آبادانی و پیشرفت کشور خود را نشان میدهد.
پناهیان در پایان با دعا برای ملت ایران گفت: خدایا به ملت ایران توفیق بده که ظرفیت پیروزی را پیدا کند و بتواند پس از مقاومت و پیروزی، جامعهای آباد، عزتمند، مستقل و برخوردار از برکت و امنیت بسازد.
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