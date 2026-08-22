نماز جمعه شیعیان افغانستان در مهدیه هرات در فراق امام جمعه فقید آن + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاری احمدعلی غوردروازی، عالم برجسته شیعه هرات و امام جمعه مهدیه بزرگ این شهر، این هفته در مهدیه نماز اقامه نکرد. خبر درگذشت این چهره سرشناس جهادی، سیاسی و فرهنگی هرات طی روزهای اخیر منتشر شده است.

قاری احمدعلی غوردروازی از رهبران جهادی غرب افغانستان بود و در سال‌های اخیر به‌عنوان مؤسس مهدیه بزرگ هرات و متولی زیارت امام‌زاده سید مرتضی علوی در شهرک جبرئیل فعالیت می‌کرد. او همچنین دبیرکل حزب‌الله افغانستان شناخته می‌شد و نقش مهمی در مناسبات اجتماعی و مذهبی جامعه تشیع هرات ایفا می‌نمود.

درگذشت وی با واکنش شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه افغانستان، با انتشار پیامی این ضایعه را تسلیت گفت و از او به‌عنوان چهره‌ای خدمتگزار و وطن‌دوست یاد کرد که سال‌های طولانی در خدمت مردم هرات بود.

غوردروازی در دوران جهاد علیه ارتش سرخ شوروی حضور داشت و بعدها نیز در مسائل اجتماعی و مذهبی هرات فعال باقی ماند. نبود او در اقامه نماز جمعه این هفته در مهدیه، غم دوست‌داران او را تازه کرد و با قرائت فاتحه و ذکر او در این مکان همراه بود.

قاری احمدعلی غوردروازی روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در هرات درگذشت. پیکر این عالم برجسته شیعه با حضور گسترده و باشکوه مردم هرات تشییع و در محوطه مهدیه بزرگ این شهر به خاک سپرده شد.