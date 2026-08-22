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نماز جمعه شیعیان افغانستان در مهدیه هرات در فراق امام جمعه فقید آن + تصاویر

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1855682
نماز جمعه شیعیان افغانستان در مهدیه هرات در فراق امام جمعه فقید آن + تصاویر

نمازگزاران شیعه مهدیه هرات، این جمعه (۳۰ مرداد) را در حالی به نماز ایستادند که امام جمعه فقید این مکان، «قاری احمدعلی غوردروازی» از میان آنان رخت بسته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاری احمدعلی غوردروازی، عالم برجسته شیعه هرات و امام جمعه مهدیه بزرگ این شهر، این هفته در مهدیه نماز اقامه نکرد. خبر درگذشت این چهره سرشناس جهادی، سیاسی و فرهنگی هرات طی روزهای اخیر منتشر شده است.

قاری احمدعلی غوردروازی از رهبران جهادی غرب افغانستان بود و در سال‌های اخیر به‌عنوان مؤسس مهدیه بزرگ هرات و متولی زیارت امام‌زاده سید مرتضی علوی در شهرک جبرئیل فعالیت می‌کرد. او همچنین دبیرکل حزب‌الله افغانستان شناخته می‌شد و نقش مهمی در مناسبات اجتماعی و مذهبی جامعه تشیع هرات ایفا می‌نمود.

درگذشت وی با واکنش شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه افغانستان، با انتشار پیامی این ضایعه را تسلیت گفت و از او به‌عنوان چهره‌ای خدمتگزار و وطن‌دوست یاد کرد که سال‌های طولانی در خدمت مردم هرات بود.

غوردروازی در دوران جهاد علیه ارتش سرخ شوروی حضور داشت و بعدها نیز در مسائل اجتماعی و مذهبی هرات فعال باقی ماند. نبود او در اقامه نماز جمعه این هفته در مهدیه، غم دوست‌داران او را تازه کرد و با قرائت فاتحه و ذکر او در این مکان همراه بود.

قاری احمدعلی غوردروازی روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در هرات درگذشت. پیکر این عالم برجسته شیعه با حضور گسترده و باشکوه مردم هرات تشییع و در محوطه مهدیه بزرگ این شهر به خاک سپرده شد.

دریافتی دریافتی

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