پورجمشیدیان: ۳.۵ میلیون ایرانی در اربعین امسال شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در سومین آیین ملی «شکراً للحسین و بیعة للمهدی» که در پاسداشت احیاگر اربعین در عصر حاضر، حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای و تکریم خادمان اربعین در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با بیان اینکه اربعین امسال از باشکوهترین و ایمنترین مراسم سالهای اخیر بود، اظهار کرد: با وجود گرمای شدید هوا و افزایش حجم تردد زائران، با همکاری دستگاههای اجرایی، امدادی و دولتهای ایران و عراق، مراسم با کمترین حادثه برگزار شد.
وی افزود: میزان فوتیهای ناشی از حوادث جادهای و همچنین فوتیهای عادی در اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به بهبود روند تردد مرزی گفت: در سالهای گذشته زائران گاهی بیش از ۱۰ ساعت و حتی یک روز در مرزها معطل میشدند، اما امسال با رفع نواقص و هماهنگی دستگاهها، فرآیند ورود و خروج زائران با سرعت بسیار بیشتری انجام شد.
پورجمشیدیان با تأکید بر مردمی بودن اربعین تصریح کرد: تلاش کردیم میزبانی را از مردم عراق نگیریم و دولت تنها در بخشهایی که از توان مردم خارج است، مانند تأمین زیرساختهای آب و برق، امداد و نجات و نیازهای اساسی ورود کند.
وی با اشاره به فعالیت مواکب گفت: بیش از ۳ هزار موکب شناسنامهدار در ایام اربعین در ایران، مرزها و عراق فعالیت داشتند و در کنار آنها هزاران موکب مردمی نیز به صورت خودجوش به زائران خدمترسانی کردند.
قائممقام وزیر کشور، اربعین را حرکتی فرهنگی دانست و گفت: هرچه مشکلات زیرساختی و اجرایی کاهش یابد، فرصت بیشتری برای تقویت ابعاد فرهنگی این اجتماع عظیم فراهم میشود و باید ظرفیت فرهنگی اربعین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار حضور زائران در عراق اظهار کرد: امسال بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم اربعین در کربلای معلی و نجف اشرف حضور یافتند که سهم ایران حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.
پورجمشیدیان همچنین گفت: با احتساب زائرانی که در دهه نخست محرم به عراق مشرف شدند، تعداد زائران ایرانی در این بازه از ۴ میلیون نفر فراتر رفت.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در پایان از همه دستگاههای اجرایی، امدادی، فرهنگی، حملونقل، مواکب و مردم که در برگزاری این اجتماع عظیم نقش داشتند، قدردانی کرد.
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