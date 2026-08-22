دادگاه آمریکا سیاست ترامپ برای محدودیت ویزای مهاجرتی اتباع ۷۵ کشور را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قاضی دادگاه منطقهای منهتن، سیاستی را که وزارت خارجه آمریکا از ژانویه برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی اتباع ۷۵ کشور به اجرا گذاشته بود، غیرقانونی اعلام کرد.
قاضی «جانت وارگاس» در حکم خود تأکید کرد که این سیاست با قانون فدرال مهاجرت آمریکا مغایرت دارد و وزارت خارجه نمیتواند صرفاً بر اساس تابعیت متقاضیان، صدور ویزای مهاجرتی را بهطور کلی متوقف کند.
این سیاست شهروندان کشورهایی در آمریکای لاتین، بالکان، جنوب آسیا، آفریقا، خاورمیانه و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار داده بود. وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود متقاضیان این کشورها احتمالاً به «بار مالی» برای دولت آمریکا تبدیل میشوند و از منابع عمومی استفاده خواهند کرد.
این حکم در پی شکایت چند نهاد مدافع حقوق مهاجران و شماری از متقاضیان و شهروندان آمریکایی که برای اعضای خانواده خود درخواست ویزای مهاجرتی داده بودند، صادر شد. شاکیان این سیاست را تبعیضآمیز و مغایر با حقوق مهاجران دانسته بودند.
دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانهای را در حوزه مهاجرت دنبال کرده و هدف از آن را تقویت امنیت داخلی اعلام کرده است؛ با این حال، گروههای مدافع حقوق بشر معتقدند این اقدامات به حقوق قانونی مهاجران آسیب زده و نگرانیهایی درباره تبعیض علیه اقلیتهای قومی و ملی ایجاد کرده است.
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