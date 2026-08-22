منظومه فکری رهبر شهید باید برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در مراسم شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب با تسلیت ایام شهادت آن امام همام به ساحت مقدس حضرت ولیعصر(عج) و گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید ایران و دیگر شهدای جنگهای تحمیلی و شهدای سالهای اخیر برای خانوادههای معظم شهدا از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت نمود.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر اظهار داشت: سخن گفتن از عظمت رهبر شهید در فرصتی محدود آسان نیست، چرا که ایشان شخصیتی جامع بود و بسیاری از ویژگیها را یکجا در خود داشت، از عبادت و تهجد، تربیت فرزند و همسرداری، تا سادهزیستی، مردمدوستی و خدمت به اقشار مختلف جامعه؛ علاوه بر این ها ایشان در دیدارها متناسب با سطح فکری مخاطبان سخن می گفت و در گفتگو با نخبگان، جوانان، روحانیون، دانشگاهیان و مسئولان، مسائل مورد نیاز هر گروه را با نگاهی عمیق و جامع مطرح میکرد.
وی با تأکید بر منظومه فکری رهبر شهید افزود: این منظومه در این برهه از زمان برای همهی ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مهم است، نظام اسلامی جز دوران حکومت پیامبر اکرم(ص) و حکومت چند ساله امیرالمؤمنین(ع) سابقه دیگری در طول تاریخ نداشت چرا که مستکبران اجازه نداده بودند نظامی بر مبنای قوانین دینی شکل بگیرد، لیکن در عصر حاضر امام خمینی(ره) قیام نمود و ایده ولایت فقیه و نظام اسلامی را مطرح کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز ارکان نظام و قانون اساسی را مشخص و تثبیت نمود لیکن بسیاری از اهداف، چارچوب ها، ضوابط و چگونگی بخش های مختلف و بسیاری از ابعاد این نظام در دوره رهبری شهید با توجه به دانش عمیق ایشان نسبت به اسلام، فقه و قوانین اسلامی، برای مردم تبیین شد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد: یکی از محورهای اساسی این منظومه فکری، توسعه علمی کشور است و ایشان در بیاناتشان فرموده اند: اگر برای کشور عزت، آبرو، رفاه، اقتدار جهانی و پیشرفت میخواهیم، باید از مسیر علم وارد شویم؛ علم در حقیقت یک نوع اقتدار است و هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند سریعتر حرکت کند، بنابراین اگر میخواهیم کشورمان نیرومند و در برابر فشارها مقاوم باشد، باید حرکت علمی را تقویت کنیم و این حرکت نباید متوقف شود و شتاب آن کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: رهبر شهید همچنین در دیدار با نخبگان علمی تأکید کرده بودند که اگر فاصله علمی ما با دنیا مثلاً ۵۰ سال باشد و با همان سرعت حرکت کنیم، همواره ۵۰ سال عقب خواهیم بود و باید حرکت را شتاب دهیم تا ابتدا به کشورهای پیشرفته برسیم و سپس از آنها جلو بزنیم، امروز موفقیت جوانان و نخبگان ایرانی در رقابتهای علمی بینالمللی و کسب رتبههای برتر نشان میدهد ایران از استعداد لازم برای رسیدن به چنین جایگاهی برخوردار است و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث بیان داشت: یکی دیگر از محورهای مهم اندیشه رهبر شهید، موضوع تمدن نوین اسلامی بود، ایشان معتقد بود کشور باید ساخته شود، این ملت بزرگ باید استعدادهای خود را شکوفا کند و در عرصههای مختلف بدرخشد و تمدن عظیم اسلامی را در برابر جهانیان به نمایش بگذارد، این پیشرفت نیز نباید تنها در فقه، اصول، تفسیر و طب باشد بلکه باید در همهی علوم و دانشها در دنیا بدرخشیم و به جایگاههای برتر برسیم.
وی افزود: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نخبگان علمی نیز در همین چارچوب مورد توجه رهبر شهید قرار داشت و ایشان پیوسته بر استفاده از ظرفیت نخبگان و توسعه فناوری تأکید میکردند و حتی در نمایشگاههای علمی، ساعتها روی پا در کنار نخبگان و فناوران میایستادند و با آنان گفتوگو میکردند و از پیشرفت علمی جوانان کشور خرسند میشدند، بر همین اساس تأکید ایشان این بود که کشور باید در علم و دانش و دستاوردهای مترتب بر آن، در رتبههای نخست جهان قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر اظهار داشت: برای رسیدن به رشد علمی باید بستر آن را فراهم کرد و مهمترین بستر آزاداندیشی است، دانشمندان باید براحتی دیدگاههای علمی خود را مطرح کنند، یکدیگر را نقد کنند و پس از تبادل نظر و بحث تخصصی به نتیجه برسند، رهبر شهید تأکید داشتند آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام باید حمایت و نهادینه شود و فقیهان، حقوقدانان، فیلسوفان و جامعهشناسان باید درباره مسائل اساسی در محیطهای تخصصی گفتوگو کنند و پس از رسیدن به نتیجه مطلوب و کارشناسی شده، آن را برای مردم تبیین کنند.
وی ادامه داد: رهبر شهید در ادامه این منظومه فکری بر احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان تأکید داشت و تصریح میکردند جمهوری اسلامی ایران باید برای احیای هویت اسلامی مسلمانان سرمایهگذاری کند، در کنار این موضوع، امیدآفرینی نیز از توصیههای مهم ایشان بود و تأکید داشتند مردم نباید مأیوس شوند، چرا که بدون امید نمیتوان گامی برداشت و رسانهها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی باید امید را در جامعه تقویت کنند، البته امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن ضعفها نیست بلکه مشکلات باید با نیت اصلاح و بهبود کشور بیان شوند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای اساسی اندیشه رهبر شهید حفظ اتحاد و وحدت کلمه بود و ایشان تأکید داشت آحاد ملت نباید به خاطر اختلافنظرهای کوچک در مقابل یکدیگر قرار گیرند، قدرت این ملت در اتحاد مردم میان گروههای اجتماعی و اقوام مختلف است و دشمن تلاش میکند این اتحاد را از بین ببرد، بر همین اساس موضوع تقریب مذاهب نیز مورد توجه ایشان بود و تأکید داشتند شیعه و سنی در نقاط مختلف جهان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و تفرقه را که خواسته دشمن است کنار بگذارند.
رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث بیان داشت: رهبر شهید همچنین بر ترویج فرهنگ مدارا در تعاملات اجتماعی تأکید کرده و معتقد بودند مردم باید تعامل بهتری با یکدیگر داشته باشند و اختلافات را با گفتوگو و استدلال حل کنند، اگر کسی با یک مسیر اقتصادی یا اجتماعی مخالف است باید بتواند نظر خود را محترمانه مطرح کند و استدلال خود را ارائه دهد و دیگران نیز سخنان او را بشنوند، این همان آزاداندیشی است که میتواند موجب رشد فکری و اجتماعی و در نهایت شکوفایی جامعه شود.
وی افزود: پرورش استعدادهای درخشان و نخبهپروری نیز از موضوعاتی بود که رهبر شهید بر آن تأکید فراوان داشته و معتقد بودند شناسایی استعدادهای برتر از دوران ابتدایی تا متوسطه بسیار مهم است، بسیاری از نوابغ به دلیل ناشناخته بودن استعدادهایشان فرصت شکوفایی پیدا نمیکنند و بر همین اساس بر تشکیل بنیاد نخبگان تأکید شد تا استعدادهای برتر شناسایی، حمایت و در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شوند.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به موضوع حجاب و مسائل فرهنگی اظهار داشت: رهبر شهید مسئله حجاب را نیز مهم دانسته و تأکید داشتند اهمیت آن به ویژه در موضوع خانواده بیان شود و حجاب را ارزش و وسیلهای برای تکریم و صیانت از زن می دانستند و می فرمودند: اسلام نمیخواهد مانع فعالیت اجتماعی زن شود بلکه میخواهد زن در جامعه نقشآفرین باشد و در عین حال کرامت و ارزش او حفظ شود، ایشان همچنین نسبت به شبیخون فرهنگی هشدار داده بودند و تأکید داشتند ساده گرفتن مسائل فرهنگی میتواند آسیبهای جدی به جامعه و بنیان خانواده وارد کند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) بیان داشت: در حوزه اقتصادی نیز رهبر شهید اندیشه اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و اقتصاد مقاومتی را به معنای مقاومسازی اقتصاد کشور می دانستند و می فرمودند چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی باید بتواند کشور را اداره کند و به مردم کمک کند، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد، رفع موانع تولید و فعال کردن بخش خصوصی از جمله مؤلفههای این نگاه بود و ایشان تأکید داشتند رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی قابل قبول نیست و رشد اقتصادی باید به گونهای باشد که تبعیض را کاهش دهد و عموم مردم بتوانند از مواهب الهی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: تکیه بر ظرفیتهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای علمی و ظرفیتهای طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی، جهادی عمل کردن و مردممحوری از دیگر شاخصهای اقتصاد مقاومتی بود و رهبر شهید بر تأمین امنیت غذایی و دارویی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، صرفهجویی و پرهیز از اسراف و هزینههای زائد تأکید داشتند، همچنین فسادستیزی را از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی می دانستند و معتقد بودند اگر قرار است مردم در عرصه اقتصاد حضور داشته باشند باید محیط اقتصادی امنیت داشته باشد و دست مفسدان، سوءاستفادهکنندگان و قانونگریزان بسته شود.
رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث تأکید کرد: اینها تنها بخشی از منظومه فکری رهبر شهید در حوزههای مختلف بود و بر همگان لازم است دیدگاههای ایشان را دنبال کنند، و به ویژه در مراسم بزرگداشت ایشان برای مردم و خصوصا نسل جوان تبیین نمایند، چرا که راهکارهای مهمی برای نجات کشور در این اندیشهها وجود دارد و هرچند نسبت به این دیدگاهها بیتوجهی شده است لیکن باید برای اصلاح مسیر تلاش کنیم و اجازه ندهیم جوانان نسبت به نظام اسلامی بدبین شوند.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ادامه با اشاره به مردمداری، سادهزیستی و روحیه خدمترسانی رهبر شهید اظهار داشت: ایشان در تمام دوران مسئولیت خود در کنار مردم بودند و سادهزیستی را حفظ کرده و همه خوبیها را داشتند، اما یک چیز کم داشتند آن هم شهادت در راه خدا بود که آن هم نصیب ایشان شد.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: آن امام همام در حالی که تنها ۲۸ سال داشت، به دست معتمد عباسی و با زهر به شهادت رسید و دشمن برای عوامفریبی تلاش کرد شهادت ایشان را مرگی طبیعی جلوه دهد و در همین راستا چند پزشک را بر بالین امام حاضر کردند تا چنین وانمود شود که ایشان به مرگ طبیعی از دنیا رفته است، این در حالی بود که امام سالها در حصر و تحت فشار و آزار دشمنان در سامرا قرار داشت و سرانجام این جنایت برای مردم آشکار شد.
دستهبندیها:
........
پایان پیام/ 218
نظر شما