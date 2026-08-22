آیین سوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع) در بحرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مناطق مختلف بحرین شامگاه جمعه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، شاهد برگزاری گسترده مراسم عزاداری و سوگواری برای آن حضرت بود؛ مراسمی که با وجود ممنوعیتها و تهدیدها برگزار شد.
مواکب عزاداری در شهرها و مناطق مختلف بحرین از جمله الدیر، الدراز، شهر الزهراء(ع)، کرانه، کرزکان، سماهیج، رأس رمان، ستره، السنابس، الدیه، جنوسان، المقشع، ابوصیبع و الشاخوره به حرکت درآمدند و عزاداران با برگزاری آیینهای سوگواری و سینهزنی، یاد و نام امام حسن عسکری(ع) را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم، پرچمهای حسینی را در دست داشتند و با حضور در دستههای عزاداری، بار دیگر بر عهد و وفاداری خود به اهلبیت(ع) تأکید کردند.
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