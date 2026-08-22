فرمان رهبرشهید برای پنج میلیونی شدن زائران ایرانی اربعین عملیاتی شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در سومین آیین ملی «شکراً للحسین و بیعة للمهدی» که در پاسداشت احیاگر اربعین در عصر حاضر، حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای و تکریم خادمان اربعین در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد،، اظهار کرد: برگزاری این نشست در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) اقدامی شایسته است زیرا پس از پایان عملیات عظیم اربعین، لازم است ابعاد مختلف این حرکت بررسی، تجربههای بهدستآمده جمعبندی و برای سال آینده چشمانداز روشنی ترسیم شود.
وی با اشاره به جایگاه امام حسن عسکری(ع) در فرهنگ زیارت اربعین افزود: زیارت اربعین با توجه به روایت مشهور امام حسن عسکری(ع)، جایگاه ویژهای در معارف شیعه دارد و از این منظر، توجه به این مناسبت در کنار اجتماع اربعین میتواند فرصتی برای بازخوانی ابعاد این حرکت عظیم باشد.
این سخنران مذهبی ادامه داد: اربعین را نباید صرفاً یک مراسم برای گرامیداشت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست، هرچند این جنبه از اربعین بسیار مهم است، اما این حرکت ظرفیت آن را دارد که بهعنوان یک پدیده تمدنساز و مقدمهای برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) مورد توجه قرار گیرد.
پناهیان با بیان اینکه مسجد مقدس جمکران یکی از مناسبترین مکانها برای تبیین این نگاه است، گفت: اجتماع اربعین با چنین گستردگی و تأثیری، پس از قرنها نشاندهنده عمق و گستره اثرگذاری آموزههای اهلبیت(ع) است و میتوان آن را بخشی از حرکت تاریخی تشیع به سمت آینده دانست.
وی افزود: اگر امروز میلیونها انسان در مسیرهای منتهی به کربلا گرد هم میآیند، این اتفاق را باید در امتداد معارف و آموزههایی دید که قرنها پیش از سوی ائمه اطهار(ع) برای جامعه شیعه تبیین شده است.
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