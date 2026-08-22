به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن محمد عبدالله، معروف به عِرّو، رئیس منطقه تجزیه‌طلب «سومالی‌لند» که تاکنون توسط رژیم صهیونیستی فقط به رسمیت شناخته شده است، گفت دولت او در تلاش است از موقعیت راهبردی این منطقه در ساحل خلیج عدن بهره بگیرد تا آن را به جیبوتی جدید تبدیل کند. او همچنین آمادگی این منطقه را برای میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

عبدالله در گفت‌وگو با مجله اکونومیست، موقعیت سومالی‌لند مشرف بر یکی از مسیرهای کشتیرانی میان خلیج عدن و دریای سرخ را منبعی راهبردی توصیف کرد که می‌توان از آن در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی بهره گرفت؛ مشابه الگویی که جیبوتی در میزبانی از نیروها و پایگاه‌های نظامی خارجی دنبال می‌کند.

جیبوتی با بهره‌گیری از موقعیت خود در نزدیکی تنگه باب‌المندب، میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، فرانسه، چین، ژاپن و ایتالیاست. واشنگتن در این کشور پایگاه «کمپ لمونیه» را در اختیار دارد که پایگاه نظامی دائمی و اصلی آن در آفریقا به شمار می‌رود.

تلاش برای نقش‌آفرینی فعال‌تر در امنیت دریای سرخ

عِرو عنوان داشت که اداره سومالی‌لند در تلاش است نقشی فعال‌تر در امنیت دریای سرخ ایفا کند و همکاری‌های امنیتی و راهبردی خود را با کشورهای غربی تقویت کند.

او همچنین اشاره کرد که قصد دارد به آمریکا سفر کند و انتظار می‌رود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند.

وی ابراز امیدواری کرد این دیدار به پیشرفت تلاش‌های سومالی‌لند برای دستیابی به شناسایی بین‌المللی کمک کند.

عِرّو درباره گفت‌وگو با دولت فدرال سومالی گفت: مذاکراتی که ترکیه میان هرجیسه و موگادیشو میانجی‌گری کرده بود، به نتایج مورد انتظار نرسیده است.

وی افزود امیدوار است دورهای بعدی گفت‌وگو در تل‌آویو برگزار شود.

توجه‌ها به‌طور ویژه به شهر بربره، بندر و فرودگاه آن معطوف شده است؛ زیرا این شهر در موقعیتی روبه‌روی یمن و در نزدیکی باب‌المندب قرار دارد؛ تنگه‌ای که یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی برای تجارت بین‌المللی است.

عبدالله پیش‌تر در اظهاراتی، سومالی‌لند را شریکی بالقوه برای ایالات متحده در زمینه‌های امنیت، مبارزه با تروریسم و حفاظت از مسیرهای کشتیرانی معرفی کرده بود. همچنین هیئت‌های نظامی از آمریکا از این منطقه بازدید کرده و از تأسیسات بربره دیدن کرده‌اند.

روزنامه فرانسوی «لوموند» نیز در ژوئیه گذشته گزارش داد که عملیات توسعه در اطراف فرودگاه بربره در حال انجام است.

این روزنامه با اشاره به افزایش توجه امارات، آمریکا و اسرائیل به این موقعیت، احتمال استفاده نظامی از آن را مطرح کرد؛ به‌ویژه با توجه به قرار گرفتن بربره در نقطه‌ای روبه‌روی سواحل یمن.

اظهارات عبدالله پس از مواضع محتاطانه‌تری مطرح می‌شود که مقام‌های سومالی‌لند طی ماه‌های گذشته اتخاذ کرده بودند.

محمد یوسف علی، وزیر دفاع این منطقه جدایی‌طلب، در ماه ژوئن به خبرگزاری رویترز گفته بود که هیچ پایگاه اسرائیلی در این منطقه وجود ندارد و در آن زمان نیز مذاکره‌ای برای ایجاد چنین پایگاهی در جریان نیست. او در عین حال تأکید کرده بود که رژیم اشغالگر به نیروهایی از ارتش و پلیس آموزش می‌دهد.

با وجود این، عبدالله احتمال حضور نظامی اسرائیل در آینده را رد نکرد و در جریان سفر خود به اراضی اشغالی در ماه ژوئن گفت که نمی‌تواند این گزینه را منتفی بداند.

به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی و واکنش سومالی

این مسئله پس از آن اهمیت بیشتری پیدا کرد که رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین طرفی تبدیل شد که سومالی‌لند را رسماً به‌عنوان «کشوری مستقل» به رسمیت شناخت؛ اقدامی که دولت فدرال سومالی آن را رد کرد و تأکید کرد این منطقه بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک سومالی است.

سومالی‌لند سال‌هاست برای به دست آوردن شناسایی بین‌المللی استقلال خود تلاش می‌کند؛ استقلالی که در سال ۱۹۹۱ به‌صورت یک‌جانبه اعلام شد.

این اداره در دوره اخیر، ارائه مزیت‌های سومالی‌لند به واشنگتن را افزایش داده است؛ از جمله بندر بربره، موقعیت نظامی و منابع معدنی. هرجیسه این عوامل را عناصری می‌داند که می‌توانند سومالی‌لند را به شریکی راهبردی برای ایالات متحده در شاخ آفریقا تبدیل کنند.

برخی محافل آمریکایی بربره را گزینه‌ای بالقوه و راهبردی می‌دانند؛ به‌ویژه در سایه نگرانی‌ها از حضور نظامی چین در جیبوتی، که در آنجا پایگاه چینی در نزدیکی تأسیسات نظامی آمریکا قرار دارد. با این حال، واشنگتن تاکنون تصمیم رسمی خود را برای ایجاد پایگاهی جدید در سومالی‌لند اعلام نکرده است.

دولت سومالی نیز بارها درباره تبدیل سومالی‌لند به سکویی برای عملیات نظامی خارجی هشدار داده است. احتمال حضور اسرائیل در این منطقه نیز نگرانی‌هایی را در سطح منطقه‌ای برانگیخته است؛ به‌ویژه در سایه ناآرامی‌های مرتبط با امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب.

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