۴۷۰۰ مسجد و حسینیه در فارس فعال است

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس، در اجلاسیه اصحاب مساجد استان فارس که به مناسبت روز جهانی مسجد و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به میزبانی مهدیه شیراز برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت مساجد استان اظهار کرد: در سطح استان فارس قریب چهار هزار و ۷۰۰ مسجد و حسینیه فعال است و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ۵۰ هزار نفر از ارکان و کارگزاران مساجد استان فارس به ثبت رسیده‌اند.

وی افزود: استان فارس به لحاظ تعداد مساجد در شمار پنج استان اول کشور قرار دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد فارس ادامه داد: تاکنون فعالیت‌هایی از جمله ثبت آمار در سامانه جامع مساجد کشور، هماهنگی میان دستگاه‌های استان، تشکیل قرارگاه راهبری مساجد و تشکیل واحد امور مساجد به منظور نظارت و بازرسی در ۳۸ شهرستان فارس انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی همچنین از برگزاری دوره آموزشی ویژه ارکان مساجد در پنج نوبت خبر داد و گفت: از فعالیت‌های مساجد در ایام جنگ تحمیلی سوم و به‌ویژه برگزاری اجتماع مردمی و حضور در میدان خیابان و بزرگداشت قائد شهید با استفاده از ظرفیت خیرین و قرارگاه ملی مسجد حمایت‌هایی انجام شده است.

هفت مطالبه اصحاب مساجد فارس

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های اصحاب و فعالان مساجد، این مطالبات را در هفت محور مطرح کرد و افزود: تقویت زیرساخت‌های مساجد و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آنان، رفع وضعیت نامطلوب و کمبود خانه‌های عالم از مطالبات جدی فعالان مساجد است.

وی بر ضرورت احداث مسجد در شهرک‌های جدید و مناطق فاقد مسجد تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به تأمین فضاهای مناسب برای اقامه نماز و انجام فعالیت‌های فرهنگی در مناطق تازه‌توسعه‌یافته شد.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی، پیش‌بینی امکان پخش اذان و اقامه نماز جماعت در مبادی ورودی شهرها را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: این موضوع با هدف تقویت فرهنگ نماز و فراهم کردن زمینه حضور مسافران و شهروندان در نماز جماعت مطرح شده است.

وی همچنین به دغدغه‌های اصحاب و فعالان فرهنگی مساجد پیرامون مسائل حجاب و حیای عمومی جامعه اشاره کرد و احیای موقوفه عمران صدرا را از دیگر مطالبات اصحاب مساجد برشمرد و بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های این موقوفه در راستای اهداف فرهنگی و مسجدی تأکید کرد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس، توزیع عادلانه بودجه‌های فرهنگی میان مساجد و احیای مساجد تاریخی و رفع تعارض‌های میراثی برای اقامه نماز را ضروری دانست و گفت: مساجد تاریخی نباید صرفاً به محل بازدید گردشگران تبدیل شوند، بلکه باید امکان اقامه نماز و استمرار کارکرد عبادی و مذهبی آنها نیز فراهم باشد.