به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته بهطور مستمر پرتنشتر شده و سوریه به یکی از اصلیترین عرصههای رقابت دو طرف تبدیل شده است. پس از تحولات سوریه، رژیم صهیونیستی حضور نظامی خود را در بخشهایی از این کشور گسترش داده و ترکیه نیز که از سالها قبل در شمال سوریه نفوذ و حضور نظامی دارد، درصدد تقویت موقعیت خود است.
در همین چارچوب، رژیم صهیونیستی مدعی شده بود ترکیه قصد دارد نیروهای نظامی خود را در پایگاه هوایی ابوالظهور در جنوب سوریه مستقر کند؛ موضوعی که با واکنش نظامی تلآویو همراه شد و جنگندههای این رژیم در ۱۸ اوت این پایگاه را هدف قرار دادند.
بنیامین نتانیاهو این حمله را با ادعای وجود تهدید امنیتی ناشی از استقرار احتمالی نیروهای ترکیه توجیه کرد، در حالی که فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، این اقدام را «تشدیدی غیرضروری» توصیف کرد.
غزه و آینده حماس نیز از دیگر محورهای اختلاف میان آنکارا و تلآویو است. ترکیه با پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری و حمایت از فلسطینیان، موضعی آشکارا مخالف سیاستهای تلآویو اتخاذ کرده است.
در مقابل، رژیم صهیونیستی به دلیل روابط نزدیک ترکیه با حماس، هرگونه نقشآفرینی آنکارا در آینده غزه را تهدیدی علیه منافع خود میداند؛ هرچند نتانیاهو در مذاکرات آتشبس سال ۲۰۲۵ ناچار شد نقش ترکیه را در تسهیل گفتوگو با حماس بپذیرد.
لوموند همچنین با اشاره به فضای سیاسی و انتخاباتی سرزمینهای اشغالی، معتقد است تشدید تنش با ترکیه میتواند برای نتانیاهو کارکرد سیاسی داشته باشد.
در همین حال، مخالفت تلآویو با احتمال فروش جنگندههای اف-۳۵ آمریکا به ترکیه، نگرانی درباره تغییر موازنه نظامی منطقه و هشدار مقامهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی درباره افزایش قدرت و نفوذ منطقهای آنکارا، نشان میدهد اختلاف دو طرف وارد مرحلهای فراتر از مناقشه بر سر غزه شده است.
به نوشته لوموند، نزدیکی جغرافیایی، توان نظامی ترکیه، نفوذ فزاینده آنکارا و نقش دیپلماتیک این کشور، تلآویو را با یک چالش راهبردی جدید مواجه کرده است.
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