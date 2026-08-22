به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا حدائق، مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس در اجلاسیه اصحاب مساجد استان فارس که به مناسبت روز جهانی مسجد و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) به میزبانی مهدیه شیراز برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای علمی و تبلیغی بنیاد مهدویت استان اظهار کرد: این مجموعه آمادگی دارد با اعزام مبلغان متخصص به مساجد، دورههای تخصصی مهدویت را برای اصحاب و فعالان مسجد برگزار کند.
وی همچنین از حضور اساتید مجرب و کارآمد حوزه مهدویت در برنامه «سهشنبههای مهدوی» خبر داد و افزود: این اساتید آمادگی دارند در کنار اصحاب مساجد و در راستای تقویت معارف مهدوی، بدون هیچگونه چشمداشتی به ارائه مباحث تخصصی و آموزشی بپردازند.
مدیر بنیاد مهدویت فارس تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت مساجد و حضور اساتید و مبلغان متخصص میتواند زمینهساز توسعه و تعمیق فرهنگ مهدویت در میان اقشار مختلف جامعه باشد.
افزایش آگاهی؛ راه مقابله با فساد و ظلم
حجت الاسلام والمسلمین حدائق با بیان اینکه ریشه بسیاری از فسادها و ظلمها در «خداگریزی» نهفته است، تصریح کرد: برای رفع این معضلات باید با افزایش سطح آگاهی جامعه، ضریب شناختی مردم را ارتقا داد؛ همانطور که امام رضا(ع) فرمودند، اگر مردم جایگاه حقیقی ائمه(ع) را بشناسند، بیشک از آنان پیروی خواهند کرد.
مسئول مدرسه علمیه منصوریه شیراز از برگزاری جلسه درس خارج مهدویت ویژه روحانیون سطح چهار و پنج حوزه در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: دورههای آموزش معارف مهدویت ویژه آقایان و بانوان در مرکز تخصصی مهدویت در حال برگزاری است و مهدییاوران نیز فعال هستند.
وی با اشاره به تمرکز ویژه دشمنان بر تضعیف باور به منجی عالم بشریت افزود: سردمداران کفر و رژیم صهیونیستی بارها در همین جنگ اخیر اعتراف کردهاند که امام زمان(عج) و باور به عدالتگستری ایشان، بزرگترین خطر برای آنهاست؛ تا جایی که بزرگترین مرکز بهائیت را در حیفا مستقر کردهاند تا علیه این فرهنگ اصیل توطئه کنند.
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