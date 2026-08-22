حماس: انتخابات آینده باید فرصتی برای تشکیل نظام سیاسی توافقی فلسطین باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حازم قاسم، سخنگوی حماس، روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که این جنبش برای مشارکت در انتخابات آینده در قالب «گستردهترین ائتلاف ملی ممکن» تلاش میکند. وی گفت این رویکرد نشاندهنده تمایل حماس برای تبدیل انتخابات به بستری جهت ایجاد یک نظام سیاسی توافقی است که مورد اجماع جریانهای مختلف فلسطینی باشد.
سخنگوی حماس افزود که هدف از این رویکرد، فراهم کردن زمینه برای شکلگیری رهبری ملی یکپارچهای است که در شرایط کنونی، مسائل ملی فلسطینیان را بهصورت جمعی مدیریت کند.
این موضع در حالی مطرح شده است که تلاشها برای ساماندهی وضعیت داخلی فلسطین و ایجاد هماهنگی میان گروههای مختلف پیش از انتخابات تشدید شده است.
در همین راستا، هیأتی از حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، طی روزهای گذشته در قاهره با مقامهای مصری و نمایندگان گروههای فلسطینی دیدار و درباره تحولات مسئله فلسطین و ترتیبات انتخاباتی گفتوگو کرده بود.
انتخابات قانونگذاری فلسطین قرار است در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود.
همزمان، هیأتی از جنبش فتح به ریاست حسین الشیخ، معاون رئیس کمیته مرکزی این جنبش، روز شنبه وارد قاهره شد تا با مقامهای مصری و شماری از گروههای فلسطینی درباره روند برگزاری انتخابات و راههای تقویت توافق داخلی رایزنی کند.
یک منبع در جنبش فتح نیز از تلاشها برای برگزاری دیداری میان هیأتهای فتح و حماس در قاهره با هدف بررسی انتخابات و موانع احتمالی برگزاری آن خبر داده است.
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