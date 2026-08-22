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مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس:

خبرنگار تراز انقلاب باید صداقت، عدالت و بصیرت داشته باشد

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
کد مطلب: 1855729
خبرنگار تراز انقلاب باید صداقت، عدالت و بصیرت داشته باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمودی‌زاده با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین گفت: خبرنگار و رسانه تراز اسلام و انقلاب باید در کنار صداقت و عدالت، از بصیرت و دشمن‌شناسی برخوردار باشد و با شناخت ترفندهای دشمن، در مسیر تبیین و خنثی‌کردن نقشه‌های آنان گام بردارد.

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمودی‌زاده مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس، امروز، در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار بسیج رسانه فارس اظهار کرد: در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام و حتی تاریخ بشریت قرار داریم؛ برهه‌ای که تقابل میان جبهه حق و باطل و خیر و شر در قالب دو جریان مهم تمدن اسلامی و تمدن لیبرال‌دموکراسی به اوج خود رسیده است.

وی افزود: این تقابل ریشه در تاریخ بشریت دارد و در طول دوران انبیای الهی وجود داشته و در صدر اسلام به اوج خود رسیده است و امروز نیز در این مرحله از حرکت اسلام ناب، تقابل میان تمدن اسلامی و تمدن لیبرال‌دموکراسی غرب به اوج خود رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده ادامه داد: در یک طرف این تقابل، انقلاب اسلامی پرچمدار جبهه حق و در طرف مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پرچمدار جبهه باطل و کفر هستند؛ بنابراین این تقابل، یک تقابل تمدنی و ماهیتی است.

وحدت امت و ولایت؛ رمز موفقیت جامعه دینی

مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق گفت: براساس آیات قرآن کریم، مؤمنان به وعده‌های پروردگار امیدوارند و باور دارند که حکومت از آن صالحان خواهد بود و برای رسیدن به این قله و تحقق حاکمیت صالحان بر زمین، مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به آیات ۷۷ و ۷۸ سوره مبارکه «حج» افزود: نخستین مؤلفه، معنویت و خداباوری است؛ جامعه دینی اگر می‌خواهد زودتر به هدف برسد، باید جامعه‌ای معنوی، خداباور و خدامحور باشد و ارتباط خود را با خداوند روزبه‌روز قوی‌تر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده ادامه داد: هرچه ارتباط جامعه با خداوند قوی‌تر و محکم‌تر باشد و معنویت بیشتر در جامعه حاکم شود، تحقق وعده پروردگار و نصرت الهی برای پیروزی نهایی نیز زودتر محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای تبیین این معنویت به نماز و سجده اشاره می‌کند، گفت: دومین مؤلفه، اهل خیر بودن و ولایت‌مداری است. در روایات نیز بر این موضوع تأکید شده که جامعه دینی باید ولایت‌مدار و ولایت‌پذیر باشد.

مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس تصریح کرد: اگر جامعه دینی گوش به فرمان ولی خدا باشد، جامعه‌ای موفق خواهد بود و ارتباط و وحدت میان امت و ولایت، رمز موفقیت یک جامعه دینی است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و ولایت افزود: دشمن به این نتیجه رسیده است که امت بدون ولایت، امتی بی‌خطر است و از سوی دیگر، ولایت بدون امت نیز اقتدار ندارد؛ بنابراین تمام تلاش دشمن این است که میان امت و ولایت فاصله ایجاد کند.

رسانه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده با اشاره به دیگر مؤلفه‌های مورد نیاز جامعه برای غلبه بر مشکلات گفت: در عرصه اقتصادی باید برای شکوفایی اقتصاد تلاش کرد و در برابر هجمه و شبیخون فرهنگی نیز باید پاسخ فرهنگی ارائه داد، اما امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن به‌دنبال جنگ ادراکی، ترکیبی و شناختی است و یکی از مهم‌ترین اصول مقابله با این جنگ، جهاد تبیین است.

وی افزود: بخش عمده جهاد تبیین بر عهده مجموعه رسانه و خبر است و فعالان عرصه رسانه و خبر نقش بسیار ارزشمندی در این حوزه دارند.

مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در تقابل حق و باطل گفت: امروز جهاد تبیین نقش بسیار مهمی دارد و خبرنگاران و رسانه‌ها در این عرصه نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

صداقت؛ نخستین ویژگی خبرنگار تراز انقلاب

وی با اشاره به ویژگی‌های خبرنگار و رسانه تراز اسلام و انقلاب اظهار کرد: نخستین اصل در خبر و رسانه تراز اسلام و انقلاب، صداقت است. در روایات و آیات قرآن کریم نیز بر اهمیت صدق و راستی تأکید فراوان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده ادامه داد: اگر فردی بخواهد در میان همه فضایل، یک فضیلت را به دست آورد که موجب سعادت او شود، صدق و راستی از مهم‌ترین این فضایل است. در دعای قرآنی نیز از خداوند می‌خواهیم که ما را از راه صدق وارد و از راه صدق خارج کند.

وی تصریح کرد: بحث صدق و راستی در عرصه خبر، خبرنگاری و رسانه اهمیت بیشتری دارد، چراکه یک خبر صادق، مخاطبان بسیاری دارد و می‌تواند بر جامعه اثرگذار باشد.

عدالت و انصاف؛ لازمه خبر مفید و امیدآفرین

مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس دومین ویژگی خبرنگار تراز اسلام و انقلاب را عدالت و انصاف دانست و گفت: آنچه از زبان خبرنگار جاری می‌شود و خبری که در رسانه منتقل می‌شود، باید مفید، موثق، سازنده و امیدآفرین باشد.

وی با اشاره به مفهوم «قول سدید» در قرآن کریم افزود: قرآن کریم این ویژگی‌ها را در قالب «قول سدید» جمع کرده است و در دو آیه، پس از سفارش به تقوای الهی، بر گفتار صحیح تأکید شده است. قول سدید، کلام و خبری است که هم مفید، هم موثق و هم سازنده باشد و بتواند در جامعه اسلامی نقش مثبت و امیدآفرین ایفا کند.

خبرنگار باید دیده‌بان هوشمند جامعه باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده سومین ویژگی خبرنگار در تراز اسلام و انقلاب را بصیرت و دشمن‌شناسی عنوان کرد و گفت: کسی که در عرصه رسانه و خبر فعالیت می‌کند، باید دیدگان هوشمند نظام اسلامی و جامعه اسلامی باشد؛ دشمن و ترفندهای دشمن را بشناسد و بر اساس شناخت این ترفندها قلم بزند و سخن بگوید.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه فجر فارس ادامه داد: خبرنگار باید بتواند در این عرصه هم به تبیین بپردازد و هم نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند.

وی خبرنگاری را شغلی عاشقانه و مقدس توصیف کرد و افزود: در جلسه‌ای که خدمت مجموعه صداوسیما بودم نیز عرض کردم که نخستین شأن و ویژگی پیامبران الهی، خبرنگاری بود؛ چراکه پیامبران از عالم ملکوت برای جامعه بشری خبر می‌آوردند و اساساً عنوان پیامبر به معنای کسی است که پیام و خبر می‌آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده گفت: خبرنگاری شغلی عاشقانه و شغلی پیامبرگونه است که نقش بسیار مهمی در اعتلای فرهنگ، امنیت و امیدآفرینی در جامعه دارد.

خبرنگار موفق باید کنجکاو، پرسشگر و شجاع باشد

وی با تأکید بر نقش خبرنگاران در جهاد تبیین اظهار کرد: خبرنگاران با تلاش در عرصه جهاد تبیین می‌توانند هم در ثبت دستاوردهای انقلاب اسلامی و هم در تبیین حماسه‌های سترگ جامعه دینی نقش بسیار مهمی داشته باشند.

مسئول نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه فجر فارس تصریح کرد: خبرنگار موفق باید ویژگی‌های مورد نیاز این عرصه را در خود تقویت کند و در حوزه کاری خود با کنجکاوی، پرسشگری، تحلیلگری، عدالت، شجاعت و ارتباط مناسب با جامعه و مسئولان، این نقش مهم را به نحو مطلوب ایفا کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات فعالان رسانه‌ای گفت: اصحاب رسانه در مقاطع مختلف، به‌ویژه در ایام جنگ، در استان فارس پای کار نظام و انقلاب بودند و نقش‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای عرصه خبر و رسانه، از جمله شهید صارمی که روز خبرنگار به یاد او نام‌گذاری شده است و شهدای اخیر عرصه خبر و رسانه، از جمله شهید سیدحسن نصرالله، یاد و خاطره همه شهیدان و امام شهیدان را گرامی داشت.

حجت کهیاری

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