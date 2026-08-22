به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سایت العربی الجدید به نقل از منابع آگاه خود نوشت: یک هیأت بلندپایه از جنبش فتح فردا یکشنبه وارد قاهره می‌شود تا علاوه بر دیدار با رهبران جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و جنبش حماس، با مقامات مصری نیز دیدار کند.

همزمان، خبرگزاری فلسطینی سما نیز به نقل از منابع آگاه فلسطینی گزارش داد: در چارچوب تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوی ملی و بررسی چالش‌های پیش روی مسئله فلسطین، مقدمات برگزاری نشست‌های دوجانبه بین فتح، حماس، جریان موسوم به جریان اصلاح‌گرا به ریاست محمد دحلان و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در قاهره در هفته آینده در حال انجام است.

این منابع پیش‌بینی کردند که به احتمال زیاد این جلسات دوشنبه آینده - پس از مجموعه‌ای از تماس‌ها و رایزنی‌های دوجانبه که طی ماه‌های گذشته با هدف از سرگیری روند گفت‌وگوها انجام شد - آغاز شود.

بر پایه این گزارش، این دیدارهای پیش‌بینی‌شده پس از فعالیت‌های سیاسی اخیر گروه‌های فلسطینی در قاهره برگزار خواهد شد.

در راستای همین فعالیت‌ها، هیأتی از جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی آن با نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله جریان اصلاح‌گرای جنبش فتح دیدار کرد. این هیأت همچنین با مقامات مصری دیدارهایی داشت تا درباره آخرین تحولات مسئله فلسطین گفت‌وگو کند.

به گفته منابع یاد شده، این گفت‌وگوها در سایه چالش‌های فزاینده پیش روی نظام سیاسی فلسطین و در مرحله‌ای که شاهد تلاش‌ها برای سازماندهی مجدد ساختار داخلی مجلس فلسطین پیش از انتخابات مجلس قانونگذاری است، انجام می‌شود.

این انتخابات قرار است در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۷ آذر ۱۴۰۵) برگزار شود و اولین انتخابات در نوع خود از سال ۲۰۰۶ میلادی خواهد بود.

در همین حال، جنبش حماس اعلام کرده است که قصد دارد به عنوان بخشی از یک ائتلاف ملی گسترده در این انتخابات شرکت کند.

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