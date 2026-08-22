به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زکری کارابل، نویسنده تحلیل در واشنگتن پست، با اشاره به تحولات سال ۲۰۲۶ نوشت که آمریکا در شرایطی با جنگ ایران، تهدیدهای ناشی از تعرفه‌های تجاری، تورم و رشد ضعیف اقتصادی مواجه است که سیاست‌های ترامپ نه‌تنها قدرت بلندمدت این کشور را تقویت نکرده، بلکه روند کاهش وابستگی کشورها به واشنگتن را نیز سرعت بخشیده است.

این تحلیل با اشاره به پیامدهای جنگ با ایران افزود که برخلاف انتظار برای تقویت رهبری آمریکا در منطقه و تحکیم روابط واشنگتن با متحدان عرب و رژیم صهیونیستی، تحولات اخیر موجب افزایش فاصله برخی متحدان از آمریکا شده است.

در همین چارچوب، توافق دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان و همچنین افزایش همکاری‌های امنیتی میان برخی کشورهای آسیایی، نشانه‌هایی از تلاش متحدان سابق واشنگتن برای ایجاد گزینه‌های جایگزین ارزیابی شده است.

کارابل همچنین نسبت به پیامدهای سیاست‌های ترامپ برای جایگاه جهانی دلار هشدار داد و نوشت که استفاده از دلار و قدرت اقتصادی آمریکا به‌عنوان ابزار فشار سیاسی، برخی کشورها را به سمت یافتن شرکای تجاری جدید و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی سوق داده است.

هرچند دلار همچنان ارز اصلی ذخیره جهان محسوب می‌شود، تداوم این روند می‌تواند به شکل‌گیری نظام مالی متنوع‌تر و کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد جهانی به آمریکا منجر شود.

این روزنامه در پایان نوشت که سیاست‌های ترامپ ممکن است نتیجه‌ای متفاوت از هدف اعلامی او داشته باشد؛ به این معنا که تلاش برای کاهش تعهدات آمریکا در قبال جهان و افزایش استقلال واشنگتن، متحدان این کشور را به تقویت توانمندی‌های مستقل و ایجاد ائتلاف‌های جدید سوق دهد.

از این منظر، آنچه ممکن است برای آمریکا زیان‌بار باشد، می‌تواند به شکل‌گیری جهانی چندقطبی‌تر و نظام بین‌المللی کم‌وابسته‌تر به واشنگتن کمک کند.

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