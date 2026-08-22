تنش جدید میان اسپانیا و مغرب بر سر سئوتا و ملییا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کردند دولت این کشور موضع خود را درباره سئوتا و ملییا (به عربی: سبته و ملیله) از طریق مجاری دیپلماتیک به مغرب منتقل کرده است.
این واکنش دیروز (جمعه) ساعاتی پس از آن صورت گرفت که عبداللطیف وهبی، وزیر دادگستری مغرب، بار دیگر مدعی شد سئوتا و ملییا بخشی از «حق تاریخی و جغرافیایی» کشورش هستند.
وهبی در مصاحبهای با شبکه دولتی مغرب ۲M با تأکید بر ضرورت گفتوگو با مادرید، پیشنهاد تشکیل یک «کمیسیون گفتوگو» برای بررسی موضوع سئوتا و ملییا را مطرح کرد.
وزیر دادگستری مغرب گفت ایده تشکیل چنین کمیسیونی باید همواره مورد توجه باشد، زیرا به گفته وی، سئوتا و ملییا موضوعی هستند که نمیتوان درباره آن سکوت کرد.
در واکنش به این اظهارات، وزارت امور خارجه اسپانیا به ریاست خوزه مانوئل آلبارس در بیانیهای که برای رسانهها ارسال شد، تأکید کرد سئوتا و ملییا دو شهر اسپانیایی و مرزهای اسپانیا و اتحادیه اروپا هستند.
در این بیانیه آمده است: سئوتا و ملییا بخشی از تمامیت ارضی و حاکمیت اسپانیا هستند که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده و همچنین بخشی جداییناپذیر از قلمروی اتحادیه اروپا محسوب میشوند.
وزارت امور خارجه اسپانیا در ادامه تصریح کرد: ما هرگونه رویکرد متفاوت درباره سئوتا و ملییا را قاطعانه رد میکنیم و رد خواهیم کرد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد موضع دولت اسپانیا در قبال این دو شهر روز جمعه و بهصورت روشن از طریق کانالهای دیپلماتیک به طرف مغربی منتقل شده است.
گفتنی است، مغرب در سال ۱۹۵۶ مستقل شد و از آن هنگام سئوتا و ملییا را شهرهایی اشغالشده توسط اسپانیا میداند و استدلال میکند که حاکمیت بر آنها باید در نهایت به رباط منتقل شود. این در حالی است که مادرید از قرن ۱۷ و ۱۵ به ترتیب سئوتا و ملییا را بخشهای جداییناپذیر قلمرو خود میداند.
بحران سئوتا به تازگی در حالی شدت گرفت که حدود ۷۲ هزار مهاجر از مغرب وارد سئوتا شدند که بر اثر ازدحام جمعیت دستکم ۹۶ نفر کشته شدند.
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