به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۶۰ نمازگزار در جریان حمله افراد مسلح به مسجد مرکزی شهر دکارا در ایالت نیجر نیجریه ربوده شدند. این حادثه همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داده و مهاجمان پس از تیراندازی پراکنده، شماری از نمازگزاران را از مسجد خارج کرده و به سمت جنگل بردند.

طبق گزارش روزنامه نیجریه‌ای Daily Trust، این حادثه در منطقه دولت محلی بورگو در ایالت نیجر رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، مهاجمان که شمار آنها زیاد بوده، هنگام برگزاری نماز جمعه وارد مسجد مرکزی دکارا شدند و تعدادی از نمازگزاران را به گروگان گرفتند.

یکی از ساکنان منطقه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار Daily Trust اعلام کرد که روز جمعه چندین حادثه امنیتی در منطقه بورگو رخ داده است. به گفته وی، مهاجمان به سه منطقه از جمله دکارا حمله کردند و در جریان حمله به مسجد، بیش از ۶۰ نفر را ربودند.

این منبع محلی افزود که مهاجمان پیش از انتقال گروگان‌ها به سمت جنگل، اقدام به تیراندازی کردند، اما هیچ‌یک از نمازگزاران در این حادثه زخمی نشده‌اند. با این حال، جزئیات بیشتری درباره هویت مهاجمان، محل نگهداری ربوده‌شدگان و انگیزه این حمله منتشر نشده است.

در همین حال، سخنگوی فرماندهی پلیس ایالت نیجر، واسیو ابیودون، در واکنش به این گزارش اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد کرد و اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد؛ با این حال، تا زمان انتشار گزارش، پلیس جزئیات رسمی بیشتری درباره این حادثه اعلام نکرده بود.

در سال ۲۰۲۵ نیز اتفاق مشابهی رخ داد که در آن بیش از ۵۰ نفر کشته و زخمی و عده زیادی ربوده شدند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در ۲۰ اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که شمار قربانیان حمله افراد مسلح به یک مسجد و خانه‌های اطراف آن در ایالت کاتسینا در شمال‌غرب نیجریه به دست‌کم ۵۰ نفر افزایش یافته و ده ها نفر نیز ربوده شدند. این گزارش بر اساس اظهارات مقام‌های محلی و ساکنان منطقه منتشر شده بود.

حمله سال گذشته در منطقه دورافتاده اونگوان مانتاو در بخش مالومفاشی رخ داد؛ زمانی که مسلمانان برای اقامه نماز صبح در مسجد حضور داشتند. شاهدان گفتند مهاجمان مسلح با موتورسیکلت وارد منطقه شدند و ابتدا داخل مسجد به سوی نمازگزاران تیراندازی کردند و سپس در روستا به حملات خود ادامه دادند.

به گفته «امینو ابراهیم»، نماینده منطقه مالومفاشی، دست‌کم ۳۰ نفر در این حملات کشته شدند و ۲۰ نفر دیگر نیز زنده در آتش سوختند. سخنگوی پلیس کاتسینا نیز اعلام کرد نیروهای پلیس در مسیر مهاجمان مداخله کرده و مانع حمله برنامه‌ریزی‌شده به دو روستا شدند، اما مهاجمان هنگام فرار از منطقه مانتاو به سوی ساکنان تیراندازی کردند.

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