به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدات ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهایی که به همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ادامه دهند، در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

ما پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه درباره شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده‌ایم.

ایالات متحده امنیت تک‌تک متحدانش را با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به‌خاطر منافع اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای، تمام هستی خود را در خطر دیدند.

یک نظم بومی و مستقل که واقعاً صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.

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