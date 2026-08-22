مقاومت صبر و فرصت به روند سیاسی را برگزید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قماطی نایب شورای سیاسی جنبش حزبالله تأکید کرد: مقاومت صبر و اعطای فرصت به روند سیاسی برای دستیابی به آزادسازی کامل [اراضی اشغالی] و عقبنشینی رژیم اشغالگر از خاک لبنان را برگزید.
وی افزود: عدم پاسخ به هر گونه تجاوز اسرائیل به معنی ضعف مقاومت یا ناتوانی آن نیست بلکه مقاومت همچنان قوی و قدرتمند است.
این رهبر جنبش حزبالله همچنین تأکید کرد: هر گونه تلاش رژیم صهیونیستی برای اشغال اراضی یا نقاط جدید [لبنان] با پاسخ متناسب با تحولات میدانی مواجه خواهد شد و در مورد تپه «علیالطاهر» نیز گزینه کنونی ما پایداری و مقابله است.
قماطی همچنین وجود هر گونه رزمنده ایرانی در صفوف حزبالله در جنوب لبنان را رد کرد.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است.
این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد. در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.
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