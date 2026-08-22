حضور بیش از ۴ میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دبیرخانه آستان مقدس عسکری از پایان مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) که ۵ روز به طول انجامید خبر داد.

در بیانیه دبیرخانه آمده است که این مراسم شاهد حضور و ورود میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق بوده است.

این بیانیه افزود که برگزاری موفقیت‌آمیز این مراسم در نتیجه تلاش و همکاری هماهنگ بخش‌ها و نیروهای آستان مقدس، با پشتیبانی آستان‌های مقدس، وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه، موکب‌ها، داوطلبان و گروه‌های اجتماعی محقق شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که شمار زائران از چهار میلیون نفر فراتر رفته است و همچنین بیش از ۳ هزار و ۱۴۲ داوطلب از استان‌های مختلف در این مراسم مشارکت داشتند.

در این بیانیه اشاره شد که شمار موکب‌های حسینی و خدمات‌رسان به بیش از هزار و ۱۳۲ موکب رسیده است و بیش از ۹۰۰ نهاد رسانه‌ای نیز در پوشش این مراسم مشارکت داشتند.

این دبیرخانه همچنین اعلام کرد که طرح‌ها و برنامه‌های تعیین شده برای این زیارت، به تسهیل و روان سازی تردد زائران و انجام مراسم تا زمان بازگشت سالمشان کمک کرده است.

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