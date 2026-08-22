شکاف نظامی یمن و عربستان در تولید سلاح قابل توجه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در سخنانی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که شکاف بین صنعا و عربستان سعودی در تولید نظامی قابل توجه شده است.
محمد الفرح اظهار داشت: مقایسه ظرفیت نظامی میان یمن و عربستان نباید با اندازه قراردادهای خرید اسلحه سنجیده شود، بلکه باید با توانایی تولید، نگهداری و توسعه نیروهای نظامی از طریق تصمیمگیری مستقل ملی سنجیده شود.
وی افزود: عربستان سعودی به شدت به واردات سلاح و سیستمهای نظامی از خارج از کشور متکی است، در حالی که صنعا در تلاش است تا قابلیتهای خود را در تولید و ساخت محلی توسعه دهد. این مسیر نشاندهنده تفاوت در ماهیت تصمیمگیری نظامی و توانایی هر طرف در ساخت سیستم تسلیحاتی بر اساس منابع خود است.
این عضو انصارالله تأکید کرد که توسعه قابلیتهای نظامی در سطح محلی، به صنعا توانایی بیشتری برای مقابله با الزامات نبرد و توسعه ابزارهای نظامی متناسب با شرایط میدانی، بدون وابستگی به معاملات تسلیحاتی خارجی یا تصمیمات مربوط به تأمینکنندگان سلاح، میدهد.
محمد الفرح در ادامه به برخی طرفها در یمن که تبدیل به مزدور عربستان شدهاند، هشدار داد که تبدیل به ابزاری در دست دشمن علیه ملت خود نشوند و گفت: این غیرقابل قبول است که یمنیها به نیروهایی تبدیل شوند که برای دشمن سعودی علیه هموطنان خود کار میکنند. ادامه این مسیر در خدمت منافع بیگانگانی است که در امور یمن دخالت میکنند و قصد دارند کشور ما را در وضعیت درگیری و فرسایش نگه دارند.
این مسئول یمنی درباره جنگ روانی دشمن نیز هشدار داده و تأکید کرد که برخی از چهرههای رسانهای در ازای دریافت پول، با موضع عربستان همسویی میکنند و روایتهای جعلی و منحرف ارائه میدهند.
الفرح در ادامه از همه خواست که اطلاعات مربوط به نبرد با دشمن را از طریق رسانههای رسمی یمن و همچنین اطلاعات مستند و تصاویر و ویدیوهایی که در این رسانهها ارائه میشود دنبال کنند.
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