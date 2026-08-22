تداوم بازگشت زائران از سامرا با اجرای طرح انتقال معکوس حشدالشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ هیئت حشد الشعبی عراق از ادامه اجرای طرح انتقال معکوس زائران در شهر مقدس سامرا پس از برگزاری مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، هیئت حشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح انتقال معکوس زائران در شهر مقدس سامرا همچنان در حال اجراست و روند جابه‌جایی زائران با روانی و نظم مطلوب و با سازماندهی مستمر تردد زائران و خودروها دنبال می‌شود.

بر اساس این بیانیه، محورهای مختلف شهر سامرا و مسیرهای منتهی به این شهر شاهد تردد مستمر زائرانی است که پس از پایان مراسم زیارت، در حال بازگشت و ترک شهر هستند.

هیئت حشد الشعبی تأکید کرد که عملیات انتقال معکوس زائران در چارچوب طرح خدماتی و امنیتی ویژه تأمین امنیت مراسم زیارت انجام می‌شود؛ طرحی که استقرار نیروها و یگان‌های تخصصی در محل‌های تجمع زائران، ورودی‌ها و خروجی‌های شهر را شامل می‌شود.

این هیئت همچنین از هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و خدماتی مرتبط برای تسهیل تردد و تضمین روانی حرکت زائران خبر داد.

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