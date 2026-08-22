شهادت رهبر شهید، توجه جهانیان را به مکتب تشیع جلب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید نقی مهدی زیدی، امام جمعه تاراگرای هند، در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی که در شهر اجمیر این کشور برگزار شد، اظهار داشت: شهادت رهبر شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) توجه جهانیان را بیش از گذشته به مکتب تشیع جلب کرده و موجی تازه از امید، بیداری و استقامت در جهان اسلام به وجود آورده است.

وی در ادامه سخنان خود با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» درباره جایگاه و حیات شهیدان گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و احادیث، شهیدان زنده‌اند و حیات آنان تنها به وجود شخصی خودشان محدود نمی‌شود؛ بلکه آنان با ایثار و فداکاری خود، روح تازه‌ای در کالبد امت می‌دمند و مسیر زندگی و حرکت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این کارشناس دینی با اشاره به جایگاه علم و شهادت افزود: هنگامی که شهادت و علم در وجود یک انسان جمع شود، او از دو نوع حیات و ماندگاری برخوردار خواهد بود؛ حیات شهادت و حیات علم و معرفت.

وی در ادامه، با تجلیل از شخصیت علمی، فقهی، اخلاقی و عرفانی رهبر شهید، ایشان را از شخصیت‌های برجسته معاصر دانست و گفت: آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در عرصه‌های فقاهت، اخلاق و بصیرت جایگاهی ممتاز داشتند و آثار علمی و شخصیت معنوی ایشان می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.

امام جمعه تاراگرای هند با اشاره به دیدگاه برخی از بزرگان حوزه علمیه درباره جایگاه معنوی ایشان افزود: هنگامی که شخصیت‌های بزرگی همچون آیت‌الله بهجت و آیت‌الله جوادی آملی درباره مقام معنوی و عرفانی یک عالم سخن می‌گویند، می‌توان اهمیت و جایگاه علمی و معنوی آن شخصیت را بهتر درک کرد.

حجت‌الاسلام نقی مهدی زیدی، اظهار داشت: شهادت رهبر معظم انقلاب، موجب شد توجه جهانیان بیش از گذشته به مکتب تشیع جلب شود.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است در عرصه‌های علمی، فکری و فرهنگی با هوشیاری، جدیت و برنامه‌ریزی بیشتری فعالیت کنیم و از ظرفیت‌های به وجود آمده برای معرفی معارف اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) بهره بگیریم.

امام جمعه تاراگرای هند با اشاره به روحیه معنوی و جهادی رهبر شهید گفت: ایشان همواره مشتاق شهادت بودند و خداوند متعال سرانجام این آرزوی دیرینه را محقق ساخت و آن شخصیت بزرگ در حالی که روزه‌دار بود، به دست جنایتکاران و دشمنان انسانیت به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: شهادت رهبر شهید آثار گسترده و ماندگاری بر منطقه و جهان اسلام خواهد داشت و آمریکا و متحدانش نیز در برابر افکار عمومی و ملت‌های آزاده با رسوایی بیشتری مواجه خواهند شد.

زندگی رهبر شهید؛ الگویی از ایمان و استقامت

وی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید اظهار داشت: سراسر زندگی پربرکت ایشان سرشار از ایمان، اخلاص، تقوا، بصیرت، شجاعت و استقامت بود؛ ویژگی‌هایی که در طول سال‌های فعالیت علمی، دینی و اجتماعی ایشان به‌روشنی نمایان شد.

حجت‌الاسلام نقی مهدی زیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلخی فقدان رهبر شهید گفت: اگرچه جدایی از چنین شخصیت بزرگی برای ما بسیار تلخ و سنگین است، اما شهادت ایشان در جهان اسلام روح و انرژی تازه‌ای ایجاد کرده و موج جدیدی از بیداری و توجه به احیای ارزش‌های اسلامی را به وجود آورده است.

این روحانی هندی افزود: از این منظر، شهادت رهبر شهید تنها یک حادثه تلخ نیست، بلکه برای امت اسلامی پیام امید، بیداری، مقاومت و استقامت دارد. خداوند متعال وعده داده است که آینده از آنِ مستضعفان، مظلومان و محرومان خواهد بود و رهبر شهید با زندگی، مبارزه و سرانجام شهادت خود، نمونه‌ای روشن از تحقق این وعده الهی را به نمایش گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد که اکنون وظیفه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) آن است که با الهام از سیره و آرمان‌های رهبر شهید، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و فکری با جدیت بیشتری حضور یابند و مسیر بیداری، وحدت و عزت امت اسلامی را ادامه دهند.

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