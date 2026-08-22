به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام، در واکنش به انفجار اخیر در منطقه دشتبرچی در غرب کابل، این رویداد را اقدامی تروریستی و خشونتبار توصیف و آن را محکوم کرد.
سازمان همبستگی جهان اسلام در بیانیهای اعلام کرد که العیسی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان و خانوادههای کودکان آسیبدیده، بر موضع این سازمان در رد هرگونه تروریسم، افراطگرایی و خشونت تأکید کرده است.
این انفجار شامگاه دوشنبه هفته گذشته در نزدیکی یک مرکز آموزشی در منطقه شهرک مهدیه دشتبرچی، در غرب کابل، رخ داد؛ منطقهای که بخش بزرگی از جمعیت آن را هزارههای شیعه تشکیل میدهند و در سالهای گذشته نیز هدف چندین حمله خونین قرار گرفته است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، دستکم ۴۲ کودک ۹ تا ۱۴ ساله در این انفجار زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با ابراز نگرانی عمیق از این رویداد، خواستار انجام تحقیقات کامل درباره چگونگی وقوع انفجار و تأمین امنیت مراکز آموزشی شد.
گزارشهای پزشکی نیز نشان میدهد که دستکم ۳۵ دانشآموز مجروح در یکی از بیمارستانهای کابل پذیرش شدهاند و همه آنان در اثر اصابت ترکش زخمی شده بودند؛ شماری از مجروحان نیز به جراحی نیاز داشتند.
این حمله با واکنشهای گسترده بینالمللی همراه شده است. پیش از این، عربستان سعودی، قطر، سوریه، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی نیز این انفجار را محکوم کرده و خواستار بررسی دقیق ابعاد آن شده بودند. یوناما و عفو بینالملل نیز انجام تحقیقات جامع، مستقل و بیطرفانه درباره این رویداد را ضروری دانستهاند.
منطقه دشتبرچی پیش از این نیز بارها هدف حملات علیه غیرنظامیان، دانشآموزان و اعضای جامعه هزاره و شیعه قرار گرفته است. حمله به مدرسهای در این منطقه در سال ۲۰۲۱ به کشته شدن دستکم ۸۵ نفر و زخمی شدن صدها تن انجامید و در سال ۲۰۲۲ نیز یک مرکز آموزشی در دشتبرچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که دستکم ۱۹ نفر در آن کشته شدند.
با گذشت چند روز از انفجار اخیر، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت رسمی این رویداد را بر عهده نگرفته است. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر احتمال داده بود که این انفجار از سوی داعش یا حلقههای وابسته به آن انجام شده باشد.
درخواستهای بینالمللی برای تحقیق درباره این حمله در حالی مطرح شده است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر ضرورت حفاظت از کودکان و مراکز آموزشی در افغانستان تأکید کردهاند؛ بهویژه در شرایطی که نظام آموزشی این کشور با محدودیتها و مشکلات گسترده روبهرو است.
........................
پایان پیام/
نظر شما