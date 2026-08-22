به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در غرب کابل به رسانهها اعلام کردهاند که عصر امروز، شنبه ۳۱ مرداد، صدای یک انفجار در منطقه دشتبرچی شنیده شده و برای دقایقی فضای این بخش از پایتخت افغانستان را ملتهب کرده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، این انفجار در ایستگاه نانوایی روبهروی مارکت «پیوند» رخ داده و نوع آن «پرتاب نارنجک دستی» عنوان شده است. با این حال، جزئیات بیشتر درباره عامل یا انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست.
تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی درباره تلفات جانی یا خسارات احتمالی این انفجار منتشر نشده و مقامهای طالبان نیز درباره این رویداد اظهارنظر رسمی نکردهاند.
وقوع انفجار امروز در حالی است که دشتبرچی هنوز تحت تأثیر حمله اخیر به مدرسه خصوصی «شمع هدایت» قرار دارد؛ حملهای که بر اساس گزارشهای محلی، هنگام خروج دانشآموزان و با پرتاب نارنجک دستی انجام شد و حدود ۵۲ کودک ۹ تا ۱۴ ساله در آن زخمی شدند.
این حمله واکنش گسترده نهادهای بینالمللی را به همراه داشت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، این رویداد را تکاندهنده و غیرقابلقبول توصیف کرده و خواستار تحقیق فوری و شفاف درباره آن شدند.
دشتبرچی که یکی از مناطق عمدتاً هزارهنشین کابل به شمار میرود، طی سالهای گذشته بارها شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بوده است. مدارس، مراکز آموزشی، مساجد و اماکن عمومی این منطقه در سالهای گذشته چندین بار هدف حملات قرار گرفتهاند؛ مسئلهای که باعث شده هر رویداد امنیتی تازه، نگرانیها درباره امنیت غیرنظامیان، بهویژه کودکان و شهروندان هزاره و شیعه، را افزایش دهد.
وقوع انفجار جدید در فاصله کوتاهی پس از حمله به مدرسه «شمع هدایت»، بار دیگر پرسشها درباره توانایی طالبان برای تأمین امنیت دشتبرچی و جلوگیری از تکرار حملات علیه غیرنظامیان را مطرح کرده است.
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