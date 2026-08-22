به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جولیو ترسی، وزیر امور خارجه پیشین ایتالیا، در یادداشتی تازه در شبکه اجتماعی «ایکس»، خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان را تصمیمی با پیامدهای گسترده انسانی و اجتماعی توصیف کرده و آن را «فاجعهبار» خوانده است.
ترسی که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وزیر خارجه ایتالیا بود، در این یادداشت تأکید کرده است که حضور دو دههای جامعه جهانی در افغانستان، با وجود هزینهها و تلفات فراوان، نسلی از زنان و مردان افغان را با مفهوم آزادی، کرامت انسانی و دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی و شغلی آشنا کرد.
وی نوشته است که این نسل در نتیجه شرایط ایجادشده در دو دهه گذشته توانست به آموزش، اشتغال و فرصتهای اجتماعی بیشتری دسترسی پیدا کند و به باور او، رویدادهای پس از خروج نیروهای بینالمللی نشان داد که مأموریت جامعه جهانی در افغانستان صرفاً یک مأموریت نظامی نبوده، بلکه ابعادی همچون توسعه، آموزش، امنیت و حمایت از حقوق بشر نیز داشته است.
وزیر خارجه پیشین ایتالیا در ادامه هشدار داده است که تحولات پس از خروج نیروهای خارجی، بهویژه وضعیت زنان و دختران، ضرورت توجه دوباره به پیامدهای آن تصمیم را بیش از گذشته آشکار کرده است.
اظهارات ترسی در حالی مطرح میشود که فرانچسکو ماریا تالو، فرستاده ویژه ایتالیا برای افغانستان، نیز پیشتر خروج آمریکا و ناتو از این کشور را «تصمیمی نادرست» توصیف کرده بود. او بر نقش آموزش دختران در آینده افغانستان تأکید کرده و هشدار داده بود که محرومیت زنان از تحصیل، ظرفیت انسانی و مسیر توسعه این کشور را تضعیف میکند.
محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان و دختران، از جمله بستهماندن مدارس بالاتر از دوره ابتدایی، ممنوعیت تحصیل دانشگاهی زنان و محدودیتهای شدید در اشتغال و حضور اجتماعی، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات مورد اعتراض جامعه جهانی تبدیل شده است.
به باور منتقدان سیاستهای خروج، پایان مأموریت نظامی آمریکا و ناتو و سقوط دولت پیشین افغانستان، زمینه بازگشت طالبان به قدرت را فراهم کرد و در پی آن بخش مهمی از دستاوردهای دو دهه گذشته در حوزه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان با خطر جدی مواجه شد.
از این منظر، خروج نیروهای بینالمللی تنها به معنای پایان یک حضور نظامی نبود، بلکه آغاز مرحلهای تازه در افغانستان بود که پیامدهای آن، بهویژه برای زنان، دختران و نسل جوان، همچنان ادامه دارد.
اکنون با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله مسئولیت جامعه جهانی در قبال وضعیت کنونی افغانستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که سخنان مقامهای پیشین و کنونی ایتالیا درباره پیامدهای خروج، بخشی از همین بحث گسترده را شکل میدهد.
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