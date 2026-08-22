به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، صدای انفجاری در منطقه دشت‌برچی غرب کابل شنیده شد. منابع محلی به رسانه‌ها گفتند این حادثه در ایستگاه نانوایی روبه‌روی سوپرمارکت «پیوند» رخ داده و ناشی از پرتاب یک نارنجک دستی بوده است.

طبق گزارش‌های اولیه، انفجار در ساعت شلوغی عصر اتفاق افتاده و برای دقایقی فضای منطقه را ملتهب کرده است. تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ آمار رسمی از کشته یا زخمی‌شدگان منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که دشت‌برچی هنوز از پیامدهای انفجار چند روز پیش در مدرسه خصوصی «شمع هدایت» خارج نشده است؛ حادثه‌ای که به زخمی‌شدن بیش از ۵۰ دانش‌آموز انجامید. منطقه دشت‌برچی که عمدتاً محل سکونت جامعه هزاره و شیعه افغانستان است، در سال‌های اخیر بارها هدف حملات مشابه قرار گرفته است.

منابع امنیتی و محلی تأکید کرده‌اند که تحقیقات در مورد علت دقیق و عاملان این انفجار ادامه دارد.

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