خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: عصر حاضر با تحولات شتابان، بحران‌های اخلاقی، و پیچیدگی‌های بی‌سابقه، بیش از هر زمان دیگری دل‌های مشتاقان را متوجه وعده الهی ظهور منجی ساخته است. این مقاله به بررسی شرایط آمادگی شیعیان در دوران معاصر برای ظهور حضرت مهدی (عج) می‌پردازد و با استناد به آیات قرآن کریم، به تبیین ابعاد فردی، اجتماعی و جهانی این آمادگی می‌پردازد.

در میان تاریکی‌های فزاینده عصر حاضر، قلوب مؤمنان به نور امید ظهور منجی عالم بشریت روشن است.



آمادگی های عصر ظهور:

قرآن کریم در آیه شریفه می‌فرماید: "وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ" (1). این آیه نوید می‌دهد که مستضعفان زمین، وارثان حقیقی خواهند بود و امامت و رهبری به آنان خواهد رسید. اما این وعده الهی، مشروط به تحقق شرایطی است که شیعیان در عصر غیبت، وظیفه فراهم‌آوری آن را بر دوش دارند. عصر حاضر با ویژگی‌هایی همچون جهانی‌شدن اطلاعات، رشد بی‌سابقه فناوری، بحران‌های هویتی، و انحطاط اخلاقی، آمادگی برای ظهور را به مسئله‌ای چندلایه و پیچیده تبدیل کرده است.



آمادگی فردی: تربیت منتظرِ تراز

نخستین گام در مسیر آمادگی برای ظهور، تحول درونی و فردی است. قرآن کریم می‌فرماید: "إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" (2). این آیه شریفه، اصل بنیادین تغییر را تبیین می‌کند: دگرگونی اجتماعی و ظهور منجی، بدون دگرگونی فردی و درونی ممکن نیست.



تقویت ایمان و ارتباط با خداوند

عصر حاضر، عصر شبهات و چالش‌های اعتقادی است. شیعه منتظر باید با تقویت ایمان خود، در برابر موج‌های فکری و الحادی مقاوم شود. امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شبهات دینی را با سرعتی بی‌سابقه منتشر می‌کنند؛ از این رو، منتظران باید با کسب معرفت عمیق، به سطحی از یقین برسند که هیچ شبهه‌ای نتواند ایمانشان را متزلزل سازد.

رسول خدا (ص) فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً»(3) (کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است). شناخت امام عصر (عج) در عصر غیبت، نه به معنای دیدن چهره ایشان، بلکه به معنای شناخت جایگاه، وظایف و انتظار حقیقی است.



تهذیب نفس و خودسازی

منتظر واقعی، همواره در مسیر خودسازی و تزکیه نفس گام برمی‌دارد. عصر حاضر با هجوم بی‌امان محرک‌های مادی و لذت‌های زودگذر، تهذیب نفس را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. برای آمادگی در عصر ظهور، باید نفس را از آلودگی‌های گناه و رذایل اخلاقی پاک کرد و به فضایل اخلاقی آراست. امام صادق (ع) می‌فرمایند:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَلْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ"»(4) (هرکه دوست دارد از یاران قائم باشد، باید منتظر باشد و به ورع و اخلاق نیکو عمل کند در حالی که منتظر است).



آمادگی اجتماعی: ساختن جامعه منتظر

آمادگی برای ظهور، امری فردی نیست؛ بلکه نیازمند تحول در ساختارهای اجتماعی است. قرآن کریم در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ" (5). این آیه که به ظاهر درباره آمادگی نظامی است، در معنای گسترده‌تر خود، بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه در تمام عرصه‌ها تأکید دارد.



عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم

شیعه منتظر، در عصر غیبت، وظیفه دارد در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکند. امروزه جهان با ظلم‌های ساختاری، تبعیض‌های طبقاتی، و نظام‌های استکباری مواجه است. شیعیان باید در مسیر تحقق عدالت گام بردارند و با هرگونه ظلم و ستم، حتی به اندازه یک کلمه، مبارزه کنند. این رویه، زمینه‌ساز ظهور حضرت حق است که «پرکردن زمین از عدل پس از آنکه از ظلم پر شده باشد»، از اهداف اصلی ظهور اوست.



وحدت و همبستگی

عصر حاضر، عصر تفرقه‌افکنی و شکاف‌های هویتی است. شیعیان باید با حفظ وحدت و انسجام، از پراکندگی و اختلاف‌های قومیتی و مذهبی پرهیز کنند. دشمنان اهل بیت (ع) همواره درصدد ایجاد تفرقه میان شیعیان بوده‌اند و هستند. منتظران واقعی، با عبور از مرزهای تنگ نژادی و قبیله‌ای، جامعه‌ای منسجم و همدل را برای استقبال از ظهور مهیا می‌کنند.



آمادگی جهانی: انتظار در عصر جهانی‌شدن

عصر حاضر، عصر دهکده جهانی و ارتباطات بی‌مرز است. شیعه منتظر باید از این فرصت‌های جهانی برای گسترش معارف اهل بیت (ع) بهره گیرد. قرآن کریم می‌فرماید: "هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ" (6). این آیه نوید می‌دهد که دین حق، بر تمام ادیان پیروز خواهد شد و این پیروزی، با همت منتظران و زمینه‌سازان ظهور محقق می‌شود.



استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی

فناوری‌های امروزی، امکان انتقال پیام اهل بیت (ع) را به تمام نقاط جهان فراهم کرده‌اند. شیعیان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تولید محتوای مجازی، و شبکه‌های بین‌المللی، می‌توانند چهره واقعی اسلام ناب محمدی را به جهانیان معرفی کرده و زمینه‌های فرهنگی ظهور را مهیا کنند.



آمادگی برای نظام‌سازی جهانی

ظهور منجی، تنها یک رویداد فردی نیست؛ بلکه نظام‌سازی جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی است. شیعیان در عصر حاضر باید با کسب علوم و فنون روز، الگوهای حکمرانی اسلامی، و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر عدالت، زمینه‌ساز آن نظام جهانی شوند. منتظر واقعی، کسی است که در زمان غیبت، در پی تحقق مقدمات ظهور باشد و جهان را برای استقبال از دولت کریمه مهیا کند.



نقش عالمان دین و مرجعیت در عصر غیبت

امامان معصوم (ع) در طول دوره غیبت، از روحانیون و عالمان دین به عنوان «سفیران» خود یاد کرده‌اند. در عصر حاضر، مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه، وظیفه سنگین هدایت، روشنگری، و زمینه‌سازی فرهنگی و اجتماعی برای ظهور را بر دوش دارند. نقش مرجعیت در حل بحران‌های فکری، شبهات اعتقادی، و مسائل مستحدثه در عصر غیبت، نقشی حیاتی و بی‌بدیل است.

بنابراین آمادگی برای ظهور در عصر حاضر، نیازمند رویکردی همه‌جانبه است. تلفیق خودسازی معنوی و تهذیب نفس با فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی خواهد بود. قرآن کریم می‌فرماید: "إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَ" (7). وارثان حقیقی زمین، بندگان صالح خدایند که با صبر و ایمان، خود را برای طلوع خورشید ولایت آماده ساخته‌اند.

شیعه منتظر در عصر حاضر، با درک عمیق از پیچیدگی‌های جهان معاصر و با تکیه بر آموزه‌های اهل بیت (ع)، نه به انتظاری منفعلانه، بلکه به زمینه‌سازی فعالانه می‌پردازد. او می‌داند که ظهور نزدیک است و هر لحظه باید به استقبال آن رفت. او می‌داند که خدای متعال، نظام هستی را به سوی طلوع خورشید ولایت رهنمون است، و صالحان وارث زمین خواهند بود.

اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره

پی نوشت:

1.سوره قصص/آِیه۵

2.سوره رعد/آیه ۱۱

3. ابن‌طاووس، اقبال الاعمال، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۵۲؛ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۱۰؛ تفتازانی، شرح مقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۳۹؛ قندوزی، ینابیع المودة، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۵۶.

4.بحارالأنوار، ج 52، ص 140 .

5.سوره انفال/۶

6.سوره توبه/ ۳۳

7.سوره مریم/آیه۴۰

فیروزه دلداری( پژوهشگر، فعال رسانه و قضای مجازی)