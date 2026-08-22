پادکست طرز | بازی؛ اسد الاحلاف...

«... که پیامبر از ما و ابو جهل کذاب از شما. اسداللّه از ما و اسد الاحلاف از شما. دو سیّد جوانان اهل بهشت از ما و کودکان آتش از شما. بهترین زنان جهان از ما و حمّالة الحطب از شماست. و بسیار باشد از این دست که بهترینش از ما و بدترینش از شماست.»