پادکست طرز | بازی؛ اسد الاحلاف...

«... که پیامبر از ما و ابو جهل کذاب از شما. اسداللّه از ما و اسد الاحلاف از شما. دو سیّد جوانان اهل بهشت از ما و کودکان آتش از شما. بهترین زنان جهان از ما و حمّالة الحطب از شماست. و بسیار باشد از این دست که بهترینش از ما و بدترینش از شماست.»
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۲
کد مطلب: 1855797
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی و ششم: بازی؛ اسد الاحلاف.
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