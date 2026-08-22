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پادکست طرز | بازی؛ اسد الاحلاف...

۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۲
کد مطلب: 1855797
منبع: ابنا
پادکست طرز | بازی؛ اسد الاحلاف...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی‌ و ششم: بازی؛ اسد الاحلاف.

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«... که پیامبر از ما و ابو جهل کذاب از شما. اسداللّه از ما و اسد الاحلاف از شما. دو سیّد جوانان اهل بهشت از ما و کودکان آتش از شما. بهترین زنان جهان از ما و حمّالة الحطب از شماست. و بسیار باشد از این دست که بهترینش از ما و بدترینش از شماست.»

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