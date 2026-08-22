به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: برخی در تلاش هستند جنگی شیعه ـ شیعه به راه بیندازند که ظاهر آن حمایت از منافع عمومی و باطن آن، تضعیف نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعیان و کنار زدن نیروهای تأثیرگذار از جایگاههای خود است.
وی افزود: با وجود مرجعیت عالی، پایبندی دینی و آگاهی مردم ما نسبت به حقیقت این توطئه خبیثانه، هیچ تلاشی برای ایجاد جنگ شیعه ـ شیعه موفق نخواهد شد.
حمودی در ادامه اظهار داشت: عراق از نگاه رژیم صهیونیستی یک دشمن سرسخت است و عراقیها باید این رژیم را دشمنی بدانند که در پی متلاشی کردن قدرت کشورهای منطقه، از بین بردن روحیه مقاومت آنها و ریشهکن کردن آزادی، کرامت و موجودیت ماست.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین بر ضرورت تقویت نیروهای مسلح این کشور تأکید کرد و گفت: باید نیروهای مسلح عراق با روحیهای ملی ساخته شوند؛ بهگونهای که حفظ جان مردم، منافع و حاکمیت کشور، هدف مقدس آنها باشد و از هرگونه تأثیرپذیری سیاسی یا برداشتها و اجتهادهای شخصی دور بمانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با رد برداشتهایی درباره حاکمیت یک جریان یا گروه شیعی در عراق تصریح کرد: در عراق حاکمیت شیعی وجود ندارد، بلکه دولتی ائتلافی و توافقی با مشارکت همه احزاب تشکیل میشود.
حمودی افزود: چارچوب هماهنگی در حال حاضر به سمت پذیرش مسئولیت دولت خود حرکت میکند؛ به این معنا که از طریق کمیتههای تخصصی بر تمامی اقدامات و سیاستها نظارت داشته باشد، در تدوین دیدگاهها و جهتگیریها حضور و نقش فعال داشته باشد و با سازوکار یک شورای رهبری برای اداره کشور فعالیت کند.
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