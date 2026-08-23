وحدت و همدلی مؤمنان از مقدمات ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به روایتی از امام باقر علیهالسلام افزود: هنگامی که از ائمه معصومین علیهمالسلام درباره علت قیام نکردن پرسش میشد، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار میگرفت رابطه مؤمنان با یکدیگر بود؛ بنابراین در کنار ولایت انسان نسبت به امام، باید به ولایت و محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر نیز توجه کرد.
وی ادامه داد: ولایتمداری تنها به شناخت و محبت نسبت به امام معصوم محدود نمیشود، بلکه میوه اصلی ولایت، رابطه مؤمنان با یکدیگر است؛ نماز، روزه، حج، خمس، زکات و جهاد، از جمله اعمالی هستند که به تقویت و حفظ این نهال کمک میکنند و ثمره آن باید در رفتار مؤمنان با یکدیگر آشکار شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایاتی درباره روابط اقتصادی مؤمنان خاطرنشان کرد: در جامعه مهدوی، محبت و فداکاری میان مؤمنان به اندازهای خواهد بود که روابط اقتصادی نیز بر پایه سودجویی و منفعتطلبی شخصی شکل نمیگیرد و مؤمنان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت خواهند داشت.
پناهیان با بیان اینکه تمدن مهدوی بر پایه محبت میان مردم شکل میگیرد، اظهار کرد: عدالت برای جامعه لازم است، اما تحقق جامعهای عادلانه نیازمند مردمی است که نسبت به یکدیگر محبت و فداکاری داشته باشند؛ بنابراین محبت میان مؤمنان یکی از جلوههای مهم ولایتمداری است.
وی با اشاره به نمونههایی از خدمترسانی مردم در مراسم اربعین گفت: در اربعین حسینی صحنههایی از خدمترسانی مردم به یکدیگر مشاهده میشود که نشان میدهد محبت به اهلبیت علیهمالسلام چگونه میتواند به محبت و خدمت به دیگر مؤمنان تبدیل شود؛ این فرهنگ میتواند نمونهای از روابط اجتماعی در جامعه مهدوی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین پناهیان تصریح کرد: اگر محبت به امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف در وجود انسان افزایش پیدا کند، این محبت باید در رفتار او با دیگر مؤمنان نیز سرریز شود و خود را در فداکاری، خدمت، گذشت و همدلی نشان دهد.
او با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی تنها در شرایط سخت و بحرانی معنا پیدا نمیکند، بیان کرد: همدلی مؤمنان در سه موقعیت مهم باید خود را نشان دهد؛ نخست در زمان بحران و گرفتاری، دوم در شرایط آرامش، رفاه و برخورداری و سوم در هنگام بروز اختلاف نظر.
سخنران حرم مطهر با اشاره به ضرورت کمک به محرومان در شرایط مختلف افزود: در زمان بحران، دستگیری از محرومان و حمایت از نیازمندان یکی از سادهترین جلوههای همدلی است و جامعه مؤمنان باید بتواند در چنین شرایطی کنار یکدیگر قرار گیرد و مشکلات یکدیگر را برطرف کند.
پناهیان ادامه داد: همدلی در شرایط رفاه و برخورداری دشوارتر است؛ زیرا در این شرایط ممکن است رقابت و منفعت شخصی مانع همکاری شود، در حالی که فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام مؤمنان را به مشارکت، همکاری و فداکاری برای یکدیگر دعوت میکند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری اقتصادی میان مؤمنان خاطرنشان کرد: اگر مؤمنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند و بخشی از امکانات خود را برای حل مشکلات جامعه به کار گیرند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل حل خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین پناهیان سومین عرصه مهم همدلی را هنگام اختلاف نظر دانست و اظهار کرد: جامعه مؤمنان باید بتواند در عین داشتن اختلاف نظر، محبت و وحدت خود را حفظ کند؛ زیرا دین ما انسانها را صاحب نظر و اهل مشورت تربیت میکند و طبیعی است که در جامعه، دیدگاههای مختلف شکل بگیرد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در مشورت با اصحاب گفت: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله با وجود مقام و جایگاه والای خود با مردم مشورت میکردند و همین امر نشان میدهد وجود دیدگاههای مختلف در جامعه امری طبیعی است؛ مهم آن است که اختلاف نظر به دشمنی، کینه و تفرقه تبدیل نشود.
پناهیان با اشاره به ماجرای جنگ اُحد افزود: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله درباره نحوه مقابله با دشمن با مسلمانان مشورت کردند و با وجود اختلاف دیدگاه، پس از اتخاذ تصمیم جمعی، مسلمانان باید در کنار یکدیگر میماندند و اختلاف نظر را بهانهای برای طعنه، سرزنش و تفرقه قرار نمیدادند.
وی تأکید کرد: اختلاف نظر اگر با محبت و اخلاق همراه باشد، میتواند در جامعه وجود داشته باشد و نباید هر اختلاف دیدگاهی به نزاع و تخریب شخصیت طرف مقابل منجر شود؛ جامعه اسلامی باید ظرفیت شنیدن نظر مخالف و حفظ برادری در عین اختلاف نظر را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین پناهیان با اشاره به اهمیت تربیت این فرهنگ از مسجد و مدرسه گفت: یکی از محلهای مهم تمرین همدلی و مدیریت اختلاف نظر، مسجد است و امام جماعت باید زمینه گفتوگو و ارائه دیدگاههای مختلف مردم را فراهم کند تا افراد از دوران جوانی بیاموزند چگونه با وجود اختلاف نظر، محبت و وحدت خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: مدرسه نیز میتواند محیطی برای تمرین گفتوگو، بحث و پذیرش دیدگاههای متفاوت باشد و نوجوانان باید بیاموزند که اختلاف نظر به معنای دشمنی نیست و میتوان در عین تفاوت دیدگاه، با دیگران با محبت و احترام رفتار کرد.
پناهیان خاطرنشان کرد: اگر منتظر ظهور هستیم، باید برای ایجاد جامعهای که شایستگی ظهور را داشته باشد تلاش کنیم و یکی از مهمترین الزامات آن، تقویت محبت، همدلی، فداکاری و وحدت میان مؤمنان است.
وی در پایان با اشاره به مضمون نامه حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف به شیخ مفید، بر ضرورت اصلاح رفتار جامعه شیعی تأکید کرد و گفت: منتظر واقعی کسی است که در عمل برای ایجاد جامعهای مملو از محبت، همدلی و فداکاری میان مؤمنان تلاش کند؛ زیرا چنین جامعهای میتواند زمینهساز تحقق وعده ظهور باشد.
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