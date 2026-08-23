به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری ترکیه در چارچوب پرونده قضایی مربوط به حمله به «ناوگان جهانی صمود» برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه، روند درخواست صدور اعلان قرمز اینترپل برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، و یکی دیگر از متهمان این پرونده را آغاز کرده است.
به گزارش منابع خبری، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده است که این کشور در چارچوب پرونده حمله به فعالان ناوگان «صمود» در آبهای بینالمللی، از وزارت کشور خواسته است روند صدور اعلان قرمز اینترپل برای بنیامین نتانیاهو و «آفک موسکوویچ» را پیگیری کند.
«آکین گورلک» در بیانیهای اعلام کرد که رسیدگی قضایی به پرونده حمله به فعالان ناوگان جهانی صمود که با هدف انتقال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه عازم منطقه شده بودند، همچنان ادامه دارد.
بر اساس اعلام وزیر دادگستری ترکیه، پرونده مذکور در شعبه یازدهم دادگاه جنایی سنگین استانبول و علیه ۳۵ متهم در جریان است که نتانیاهو و موسکوویچ نیز در میان آنها قرار دارند.
اتهامهای سنگین علیه نتانیاهو
گورلک اعلام کرده است که برای نتانیاهو و موسکوویچ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به اتهام «نسلکشی» حکم بازداشت صادر شده و پس از آن، وزارت دادگستری ترکیه از وزارت کشور این کشور خواسته است برای تعقیب بینالمللی آنها، درخواست صدور اعلان قرمز را ارائه کند.
بر اساس اعلام مقامهای ترکیه، اتهامهای مطرحشده در این پرونده شامل «جنایت علیه بشریت»، «نسلکشی»، «سلب مشدد آزادی»، «ایراد عمدی صدمه»، «شکنجه»، «تخریب اموال»، «سرقت مشدد» و «ربایش وسایل نقلیه» است.
وزیر دادگستری ترکیه همچنین اعلام کرده است که اسناد مربوط به این درخواست به وزارت امور خارجه این کشور نیز ارسال شده است.
پرونده «صمود» محور تازه تنش حقوقی ترکیه و رژیم صهیونیستی
پرونده ترکیه به مداخله نیروهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی علیه فعالان ناوگان جهانی صمود مربوط است؛ ناوگانی که با هدف انتقال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه حرکت کرده بود.
آنکارا این اقدام را در چارچوب پروندهای قضایی در داخل ترکیه پیگیری کرده و اکنون تلاش دارد دامنه این پرونده را به سطح همکاریهای پلیسی بینالمللی بکشاند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که روابط آنکارا و تلآویو طی ماههای اخیر بار دیگر با افزایش اختلافات بر سر جنگ غزه و تحولات منطقهای متشنج شده است.
اعلان قرمز به معنای صدور حکم بازداشت بینالمللی نیست
با وجود اهمیت حقوقی و سیاسی اقدام ترکیه، یک نکته درباره روند پیشرو اهمیت دارد: ترکیه هنوز نتانیاهو را از طریق اینترپل بازداشت نکرده و اینترپل نیز تاکنون اعلان قرمز برای او صادر نکرده است.
طبق توضیح رسمی اینترپل، «اعلان قرمز» درخواستی برای یافتن و بازداشت موقت فردی تحت تعقیب، با هدف استرداد یا اقدام قانونی مشابه است و بهخودیخود حکم بازداشت بینالمللی محسوب نمیشود. همچنین تصمیم درباره بازداشت فرد در هر کشور، بر اساس قوانین همان کشور اتخاذ میشود.
اینترپل همچنین اعلام کرده است که درخواستهای صدور اعلان قرمز باید با قوانین و مقررات این سازمان مطابقت داشته باشد و دبیرخانه این سازمان درخواستها را از این منظر بررسی میکند.
بنابراین، اقدام فعلی ترکیه را باید آغاز روند درخواست اعلان قرمز دانست، نه صدور یا اجرای حکم بازداشت بینالمللی علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی.
گام بعدی؛ بررسی درخواست در سازوکار اینترپل
بر اساس اطلاعات رسمی موجود، وزارت دادگستری ترکیه درخواست خود را از مسیر وزارت کشور دنبال کرده و اسناد پرونده را نیز به وزارت امور خارجه این کشور منتقل کرده است. پس از طی فرآیندهای مربوط، درخواست در چارچوب مقررات اینترپل بررسی خواهد شد.
از این منظر، اقدام آنکارا بیش از آنکه به معنای بازداشت فوری نتانیاهو باشد، تلاش برای تبدیل یک پرونده قضایی داخلی ترکیه به سازوکاری برای پیگیری بینالمللی متهمان پرونده ناوگان صمود است؛ روندی که در صورت پذیرش درخواست در سازوکار اینترپل، میتواند سفرهای بینالمللی افراد مشمول آن را با محدودیتها و ریسکهای حقوقی بیشتری مواجه کند.
در حال حاضر، بر اساس آخرین اطلاعات رسمی در دسترس، هنوز گزارشی از سوی اینترپل درباره صدور اعلان قرمز برای نتانیاهو منتشر نشده است.
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