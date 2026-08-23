به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور و اعضای دولت وفاق ملی، در نخستین روز هفته دولت با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولت صبح امروز یکشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۵ در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) تجدید بیعت کردند.

در این مراسم سیدحسن خمینی یادگار امام راحل و تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره)، رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت را همراهی می‌کرد.

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