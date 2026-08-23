به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قوه قضاییه اعلام کرد: «مجید آدینه» شخصی که در نوزدهم دی ماه با سلاح گرم و تجهیزات جنگی در محدوده محمد شهر کرج بازداشت شد، دادگاه پس از رسیدگی به پرونده او را به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد که پس از فرجام خواهی، رأی صادره در دیوان عالی کشور عینا به تایید رسید و حکم صادره صبح امروز یکم شهریور اجرا شد.

یکی از پرونده‌هایی که بلافاصله پس از کودتای آمریکایی _ صهیونیستی در دی ماه سال گذشته در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد مربوط به شخصی به نام «مجید آدینه»، در محدوده محمدشهر کرج بود که نوزدهم دی ماه با سلاح گرم و تجهیزات جنگی بازداشت شد.

«مجید آدینه» در صحنه وقوع جرم به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و سه خشاب؛ ۳۰ عدد فشنگ جنگی؛ ۲ عدد شوکر برقی؛ ۲ عدد افشانه اسپری اشک آور، یک دستگاه اره برقی شارژی و بطری بنزین در آخرین دقایق شب ۱۹ دی ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و به همراه شخصی دیگر دستگیر شد.

متهم که با تجهیزات کامل نظامی بازداشت شده بود با توجه به ادله موجود، از افراد آموزش دیده بوده و بر این اساس در بازجویی‌ها، با رد هرگونه استفاده از اسلحه کشف شده بیان داشت که با هدف خرید لباس به محل رفته بود و قصد کمک به نیروهای امنیتی برای هدایت مردم به دور شدن از تجمعات را داشته و بطری بنزین و اره برقی را نیز با هدف خنثی کردن آثار گاز اشک آور همراه خود برده بوده است.

وی که یکی از عوامل کودتای آمریکایی – صهیونیستی بوده و از افراد منتسب به گروهک‌های تروریستی مقیم در یکی از سرزمین‌های مجاور است با توجه به آموزش‌های دریافتی از جانب گروه‌های معاند، به هنگام حضور در اغتشاشات و در لحظه بازداشت فاقد تلفن همراه بود.

پرونده «مجید آدینه» به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع گروه‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی و آمریکا؛ محاربه از طریق تحریق عمدی؛ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»؛ «نگهداری غیرمجاز یک قبضه سلاح گرم از نوع کلت کمری به همراه سه خشاب جنگی و ۳۰ عدد فشنگ»؛ «نگهداری غیرمجاز دو عد شوکر الکتریکی برقی»، «نگهداری غیرمجاز دو عدد افشانه گاز اشک آور» در دادگاه انقلاب کرج به همراه وکیل متهم مورد رسیدگی قرار گرفت.

حضور در اغتشاشات دی ماه در پی فراخوان‌ها

با وجود انکار «مجید آدینه»، بررسی‌های تخصصی و آزمایشگاهی مشخص کرد در بازه زمانی ۱۸ و ۱۹ دی ماه از اسلحه مکشوفه از وی تیراندازی شده است و متهم با علم و آگاهی نسبت به فراخوان رژیم صهیونیستی – آمریکا، عنصر سلطنت طلب فراخوان دهنده و سایر شبکه‌های معاند با هدف براندازی در تجمعات شرکت کرده است.

متهم در دادگاه، پس از روبرو شدن با گزارشات و بررسی‌های تخصصی و آزمایشگاهی، با پذیرش نگهداری اسلحه، شوکر، افشانه، کاتر و اره برقی و سایر اقلام نظامی کشف شده، اعلام داشت که از فراخوان اطلاع داشته است و اذعان کرد «تصور کردم که آنقدر شلوغ می‌شود که از ۳۰ فشنگ اسلحه کمری استفاده کنم».

صدور و اجرای حکم اعدام

دادگاه انقلاب کرج با توجه به مدارک و مستندات متعدد پرونده و اظهارات متهم، وی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد که پس از فرجام خواهی، رأی صادره در دیوانعالی کشور عینا به تایید رسید و حکم صادره صبح امروز یکم شهریور اجرا شد.

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