به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از افزایش نگرانی در محافل امنیتی این رژیم درباره تشدید تنش با ترکیه خبر می‌دهند؛ تنش‌هایی که پس از حمله اخیر اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در شمال غرب سوریه و اختلاف دو طرف بر سر حضور نظامی ترکیه در این کشور افزایش یافته است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده است که نهادهای امنیتی این رژیم تحولات مربوط به روابط با ترکیه را با نگرانی دنبال می‌کنند و بیم آن دارند که درگیری لفظی میان آنکارا و تل‌آویو به رویارویی نظامی تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، مسئله اصلی اسرائیل این است که در صورت استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافندی و دیگر تجهیزات نظامی ترکیه در سوریه، آزادی عمل نیروی هوایی این رژیم در این کشور با محدودیت مواجه خواهد شد.

این نگرانی پس از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه ابوالظهور در استان ادلب شدت گرفته است؛ پایگاهی که در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. گزارش‌های اخیر حاکی است اسرائیل به آمریکا گفته بود ترکیه قصد دارد در این پایگاه سامانه پدافند هوایی مستقر کند، ادعایی که مقام‌های ترکیه آن را تأیید نکرده‌اند.

در همین حال، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تند، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را درباره تحولات سوریه تهدید کرده و گفته است اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت این رژیم را تهدید کند. همزمان، «تام باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه، اطلاعات ادعایی اسرائیل درباره برنامه ترکیه را نادرست خوانده و نسبت به تلاش برای کشاندن آنکارا به یک درگیری هشدار داده است.

در واکنش به افزایش تنش‌ها، آمریکا تلاش می‌کند میان ترکیه، اسرائیل و سوریه یک سازوکار ارتباطی برای جلوگیری از درگیری ناخواسته ایجاد کند. با این حال، گزارش‌های جدید از برقراری تماس‌های پشت‌پرده میان تل‌آویو و آنکارا نیز حکایت دارد؛ اقدامی که نشان می‌دهد دو طرف در عین تشدید اختلافات، نسبت به پیامدهای یک رویارویی مستقیم نگران هستند.

در چنین شرایطی، سوریه به یکی از اصلی‌ترین نقاط اصطکاک راهبردی میان ترکیه و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است؛ جایی که افزایش حضور نظامی ترکیه از یک سو و تلاش اسرائیل برای حفظ آزادی عمل هوایی خود از سوی دیگر، خطر محاسبه اشتباه و درگیری مستقیم میان دو طرف را افزایش داده است.

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